Dzsudzsák Balázs kihagyja a hétvégét, Budapesten látták

A választási hétvége miatt vasárnap helyett hétfőn játszik a labdarúgó-NB I-ben a Debrecen csapata. A Loki csapata 20 órától vendégeskedik a Kisvárda otthonában a 29. fordulóban. A gárda alapembere, Dzsudzsák Balázs a pénteki szabadnapját Budapesten töltötte.
Dzsudzsák pénteken a nemrég átadott, felújított Citadellán járt, erről fotót is közölt a közösségi oldalán.
Dzsudzsák Balázs a debreceniekkel a dobogóért harcol, jelenleg a negyedik helyen pontazonossággal állnak a harmadik ZTE-vel. Mindeközben egyelőre nem tudni, hogy a válogatott rekordere folytatja-e a játékos nyártól, a szerződése ugyanis a szezon végén lejár. Ha azt meghosszabbítja egy évvel, akkor decemberben már 40 évesen szerepelhet az NB I-ben.
