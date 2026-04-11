Dzsudzsák Balázs kihagyja a hétvégét, Budapesten látták

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 16:05
A Loki legendája egyelőre nem aggódik a folytatás miatt. Dzsudzsák Balázs Budapesten járt a hétvégén.

A választási hétvége miatt vasárnap helyett hétfőn játszik a labdarúgó-NB I-ben a Debrecen csapata. A Loki csapata 20 órától vendégeskedik a Kisvárda otthonában a 29. fordulóban. A gárda alapembere, Dzsudzsák Balázs a pénteki szabadnapját Budapesten töltötte.

Dzsudzsák Balázs a dobogóért harcol a Debrecennek Fotó: Czinege Melinda /   Nemzeti Sport

Dzsudzsák pénteken a nemrég átadott, felújított Citadellán járt, erről fotót is közölt a közösségi oldalán.

Dzsudzsák Balázs Budapesten turistáskodott Fotó: Instagram

Dzsudzsák Balázs válaszára várnak

Dzsudzsák Balázs a debreceniekkel a dobogóért harcol, jelenleg a negyedik helyen pontazonossággal állnak a harmadik ZTE-vel. Mindeközben egyelőre nem tudni, hogy a válogatott rekordere folytatja-e a játékos nyártól, a szerződése ugyanis a szezon végén lejár. Ha azt meghosszabbítja egy évvel, akkor decemberben már 40 évesen szerepelhet az NB I-ben.

 

