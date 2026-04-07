A Bajnokok Ligájából igazolhat focistát a Fradi

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 20:15
Az azeri sajtó szerint komoly erősítést terveznek a zöld-fehérek. A Fradi szurkolói oldala reagált a hírre.

Még javában zajlik a labdarúgó-NB I, melyben a Ferencváros a Győrrel csatázik a bajnoki aranyéremért. Mindeközben már terítéken vannak a lehetséges nyári igazolások. Az azeri sajtó szerint nem kizárt, hogy a helyi Qarabag együtteséből igazol játékost a Fradi. A középpályás Pedro Bicalho alapember volt a Bajnokok Ligájában, sőt, a magyarok ellen is játszott a BL-selejtezőben.

Pedro Bicalho erősítés lenne a Fradiban Fotó: Carlos Rodrigues

Bicalho a selejtezőket is beleszámítva összesen 16 meccsen játszott idén az azeriek színeiben a BL-ben. A védekező középpályás a szezonban összesen 42 tétmeccsen egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Noha messze van még az átigazolási időszak vége, de a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu szurkolói oldal egyelőre nem tud arról, hogy valós lehet az érdeklődés Bicalho iránt.

A Fradi már igazolt az azeriektől

A Ferencváros korábban két brazilt vett a Qarabagtól. Először Kady Borgest, majd érte cserébe jött Budapestre Júlio Romao.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
