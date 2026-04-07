A Bajnokok Ligájából igazolhat focistát a Fradi

Még javában zajlik a labdarúgó-NB I, melyben a Ferencváros a Győrrel csatázik a bajnoki aranyéremért. Mindeközben már terítéken vannak a lehetséges nyári igazolások. Az azeri sajtó szerint nem kizárt, hogy a helyi Qarabag együtteséből igazol játékost a Fradi. A középpályás Pedro Bicalho alapember volt a Bajnokok Ligájában, sőt, a magyarok ellen is játszott a BL-selejtezőben.
Bicalho a selejtezőket is beleszámítva összesen 16 meccsen játszott idén az azeriek színeiben a BL-ben. A védekező középpályás a szezonban összesen 42 tétmeccsen egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Noha messze van még az átigazolási időszak vége, de a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu szurkolói oldal egyelőre nem tud arról, hogy valós lehet az érdeklődés Bicalho iránt.
A Ferencváros korábban két brazilt vett a Qarabagtól. Először Kady Borgest, majd érte cserébe jött Budapestre Júlio Romao.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.