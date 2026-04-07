A Bajnokok Ligájából igazolhat focistát a Fradi

Még javában zajlik a labdarúgó-NB I, melyben a Ferencváros a Győrrel csatázik a bajnoki aranyéremért. Mindeközben már terítéken vannak a lehetséges nyári igazolások. Az azeri sajtó szerint nem kizárt, hogy a helyi Qarabag együtteséből igazol játékost a Fradi. A középpályás Pedro Bicalho alapember volt a Bajnokok Ligájában, sőt, a magyarok ellen is játszott a BL-selejtezőben.

Pedro Bicalho erősítés lenne a Fradiban Fotó: Carlos Rodrigues

Bicalho a selejtezőket is beleszámítva összesen 16 meccsen játszott idén az azeriek színeiben a BL-ben. A védekező középpályás a szezonban összesen 42 tétmeccsen egy gólt szerzett és 2 gólpasszt adott. Noha messze van még az átigazolási időszak vége, de a klub ügyeiben bennfentes ulloi129.hu szurkolói oldal egyelőre nem tud arról, hogy valós lehet az érdeklődés Bicalho iránt.

A Fradi már igazolt az azeriektől

A Ferencváros korábban két brazilt vett a Qarabagtól. Először Kady Borgest, majd érte cserébe jött Budapestre Júlio Romao.