10 hónap után kiderült az igazság Diogo Jota tragédiájáról

Lassan 10 hónapja, hogy autóbalesetben elhunyt a Liverpool focistája, Diogo Jota és öccse, André Silva. A megrázó tragédiával kapcsolatban most újabb részlet derültek ki: nem áll fenn büntetőjogi felelősség.
Diogo Jota és André Silva tavaly július 3-án vesztették életüket, amikor Lamborghinijük letért a spanyolországi A52-es útról. Az ügyben lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy az autó előzés közben defektet kapott, majd szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt.
A spanyol bíróság most azt is kimondta, hogy az ügyében nem indítható büntetőeljárás. A büntetőjogi felelősség hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nincs polgári jogi felelős.
A büntetőeljárás megszüntetése nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az érintettek polgári pert indítsanak
– idézi a Mirror a bírósági közleményét.
Mint ismert, Diogo Jota azért autóval utazott volna vissza Angliába a szezon előtti felkészülésre, mert egy kisebb beavatkozás után azt tanácsolták neki, hogy ne üljön repülőre.
