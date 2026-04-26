10 hónap után kiderült az igazság Diogo Jota tragédiájáról

Lassan 10 hónapja, hogy autóbalesetben elhunyt a Liverpool focistája, Diogo Jota és öccse, André Silva. A megrázó tragédiával kapcsolatban most újabb részlet derültek ki: nem áll fenn büntetőjogi felelősség.

Megszüntették az eljárást Diogo Jota halálos balesetének ügyében

Diogo Jota és André Silva tavaly július 3-án vesztették életüket, amikor Lamborghinijük letért a spanyolországi A52-es útról. Az ügyben lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy az autó előzés közben defektet kapott, majd szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt.

A spanyol bíróság most azt is kimondta, hogy az ügyében nem indítható büntetőeljárás. A büntetőjogi felelősség hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nincs polgári jogi felelős.

A büntetőeljárás megszüntetése nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az érintettek polgári pert indítsanak

– idézi a Mirror a bírósági közleményét.

Mint ismert, Diogo Jota azért autóval utazott volna vissza Angliába a szezon előtti felkészülésre, mert egy kisebb beavatkozás után azt tanácsolták neki, hogy ne üljön repülőre.