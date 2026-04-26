KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Ervin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

10 hónap után kiderült az igazság Diogo Jota tragédiájáról

Diogo Jota
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 09:30
Nincs büntetőjogi felelősség. Megszüntették az eljárást Diogo Jota halálos balesetének ügyében.
B.
A szerző cikkei

Lassan 10 hónapja, hogy autóbalesetben elhunyt a Liverpool focistája, Diogo Jota és öccse, André Silva. A megrázó tragédiával kapcsolatban most újabb részlet derültek ki: nem áll fenn büntetőjogi felelősség.

Diogo Jota
Megszüntették az eljárást Diogo Jota halálos balesetének ügyében
Fotó: Marc Atkins

Diogo Jota és André Silva tavaly július 3-án vesztették életüket, amikor Lamborghinijük letért a spanyolországi A52-es útról. Az ügyben lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy az autó előzés közben defektet kapott, majd szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt.

Diogo Jota tragédiája: Megszüntették az eljárást

A spanyol bíróság most azt is kimondta, hogy az ügyében nem indítható büntetőeljárás. A büntetőjogi felelősség hiánya azonban nem jelenti azt, hogy nincs polgári jogi felelős.

A büntetőeljárás megszüntetése nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az érintettek polgári pert indítsanak

– idézi a Mirror a bírósági közleményét.

Mint ismert, Diogo Jota azért autóval utazott volna vissza Angliába a szezon előtti felkészülésre, mert egy kisebb beavatkozás után azt tanácsolták neki, hogy ne üljön repülőre.

@ripost.hu

Világsztárok énekeltek Diogo Jotának A visszatérő Oasis mellett Robbie Williams és Ed Sheeran is megemlékezett az elhunyt labdarúgóról. #ripost #diogo #jota #diogojota

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu