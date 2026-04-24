"Hamarosan négyen leszünk" - Érkezik a sztárpár második babája

Bővül a család a sztárpárnál: Bévárdi Zsombor és felesége, az influenszer Bévárdi-Molnár Zengő ismét szülői örömök elé néznek. A Paks futballistája és párja tavaly februárban köszöntötték első kisfiukat, Zámort, most pedig közösségi oldalaikon jelentették be az újabb örömhírt: úton van a második babájuk.
A nagy hírt a futballista felesége, Bévárdi-Molnár Zengő osztotta meg követőivel egy megható fotó kíséretében. A képen jól látható, hogy első gyermekük zsebéből egy ultrahangfelvétel kandikál ki, így jelentették be a család bővülését. A bejegyzéshez az influenszer egy rövid, ám annál érzelmesebb üzenetet is írt:
Ébren álmodunk, hamarosan négyen leszünk
A megható pillanatokat nemcsak Instagramon, hanem TikTokon is megosztotta, ahol a videót már több mint 182 ezren látták. Bévárdi-Molnár Zengő a videómegosztó platformon mintegy 121 ezer követővel rendelkezik, míg Instagram-oldalát közel 40 ezren követik.
Bévárdi-Molnár Zengő még középiskolás évei alatt ismerkedett meg későbbi férjével, Bévárdi Zsomborral, aki jelenleg az NB I-ben szereplő Paks játékosa. Egy korábbi interjúban az influenszer úgy fogalmazott: kapcsolatuk szerelem volt első látásra, és az azóta eltelt évek sem változtattak az érzelmeiken. Közös életüket immár két gyermek teszi teljessé, akik tovább erősítik a köztük lévő köteléket.
