Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bognár György nem kertelt, ezért nem úszták meg a szégyent

bognár györgy
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 19:45
magyar kupapaks
A paksiak edzője szerint túl sok volt a két sorozat csapata számára. Bognár György címvédő együttese megalázó vereséggel búcsúzott a Magyar Kupából.

Véget ért a paksiak tündérmeséje. A labdarúgó Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának nyertese ezúttal a nyolcaddöntőben esett ki. A zöld-fehérek saját pályájukon ütötték ki, a vendég Diósgyőr hamar 3-0-ra vezetett, majd sima, 6-2-es sikerrel jutott tovább. A hazaiak máskor szókimondó mestere, Bognár György a körülményekhez képest higgadtabban értékelt a lefújás után.

Bognár György, a Paks edzője
Bognár György szerint újra kell építenie a csapatát / Fotó: Nemzeti Sport

Bognár szerint teljesen megújult a kerete, melyből többek között sérülés miatt hiányzott Böde Dániel, a Ferencvároshoz igazoló Osváth Attilát pedig egy hete veszítették el.

Mi most abban a fázisban vagyunk, hogy nem is csapatot, hanem a keretet építünk. Le a kalappal a szurkolóink előtt, velük elégedettek lehetünk, ők hat kapott gól után is szurkoltak nekünk. Sok mindent helyre kell rakni, próbálkoztunk mi becsülettel, csak rosszul játszottunk, hát van ilyen, az öltözőben majd megbeszéljük, ki, mit hibázott, mit kell másképp csinálni, máskor is tettünk már ilyet

- idézi az Origo a szakembert.

Bognár György a dobogóra hajt

Érdekesség, hogy a Paks és a Diósgyőr nem szakadnak el egymástól, szombaton szintén Pakson a bajnokságban játszanak egymással. Bognár már kész célokkal rendelkezik a szezonra.

Lehet, hogy most a két sorozat sok volt nekünk. Innentől megcélozzuk a harmadik helyet a bajnokságban

- fogalmazott a paksiak mestere. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu