Bognár György nem kertelt, ezért nem úszták meg a szégyent

Véget ért a paksiak tündérmeséje. A labdarúgó Magyar Kupa legutóbbi két kiírásának nyertese ezúttal a nyolcaddöntőben esett ki. A zöld-fehérek saját pályájukon ütötték ki, a vendég Diósgyőr hamar 3-0-ra vezetett, majd sima, 6-2-es sikerrel jutott tovább. A hazaiak máskor szókimondó mestere, Bognár György a körülményekhez képest higgadtabban értékelt a lefújás után.

Bognár György szerint újra kell építenie a csapatát / Fotó: Nemzeti Sport

Bognár szerint teljesen megújult a kerete, melyből többek között sérülés miatt hiányzott Böde Dániel, a Ferencvároshoz igazoló Osváth Attilát pedig egy hete veszítették el.

Mi most abban a fázisban vagyunk, hogy nem is csapatot, hanem a keretet építünk. Le a kalappal a szurkolóink előtt, velük elégedettek lehetünk, ők hat kapott gól után is szurkoltak nekünk. Sok mindent helyre kell rakni, próbálkoztunk mi becsülettel, csak rosszul játszottunk, hát van ilyen, az öltözőben majd megbeszéljük, ki, mit hibázott, mit kell másképp csinálni, máskor is tettünk már ilyet

- idézi az Origo a szakembert.

Bognár György a dobogóra hajt

Érdekesség, hogy a Paks és a Diósgyőr nem szakadnak el egymástól, szombaton szintén Pakson a bajnokságban játszanak egymással. Bognár már kész célokkal rendelkezik a szezonra.

Lehet, hogy most a két sorozat sok volt nekünk. Innentől megcélozzuk a harmadik helyet a bajnokságban

- fogalmazott a paksiak mestere.