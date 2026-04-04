„Xabi Alonso kudarcot vallott" - Arne Slot maradhat a Liverpool edzője

John Barnes szerint a Liverpoolnak nem kéne Xabi Alonsóval foglalkoznia, mert úgy véli, továbbra is Arne Slot a legalkalmasabb személy a vezetőedzői posztra. Az egykori klublegenda, aki 79 alkalommal szerepelt az angol válogatottban azzal érvelt, hogy Slot egy éve bajnoki címet nyert az Anfield Roadon, ezért több időt érdemelne arra, hogy rendbe tegye a dolgokat.

Arne Slot maradást kevesen szeretnék / Fotó: Gaspafotos/MB Media

Slot - Jürgen Klopp utódjaként - az első évében megnyerte a Premier League-et, de második szezonja gyengén sikerül, hiszen az eddigi 31 mérkőzéséből 10-et elveszített. Ezzel a mérleggel a Vörösök csak az ötödik helyen állnak. Xabi Alonso január óta állás nélkül van, menesztették a Real Madridnál, azóta pedig folyamatosan Slot utódjaként emlegetik - írja a Liverpool Echo.

Megértem a helyzetet, mert Xabi nagy kedvenc volt Liverpoolban. De nem vallott kudarcot a Real Madridnál? Valóban sikeres edző volt? Ne értsenek félre, szerintem Xabi remek ember, jó munkát végzett, de a Real Madrid elbocsátotta, mert kudarcot vallott. Ezért szabadultak meg tőle. Természetesen mi is szeretjük az egykori játékosok iránti lelkesedést, Steven Gerrardot már korábban is emlegették. Szóval megértem a szurkolók viselkedését. De a szurkolók ilyenek, nagyon ingatagok. Arne Slottal megnyertük a bajnokságot, és hirtelen ki akarjuk rúgni? Ha ő távozik, és Alonso érkezik, tegyük fel, hogy Alonso az első hat hónapjában kudarcot vall. Akkor azt fogjuk mondani, hogy rúgjuk ki, és hozzunk valaki mást? Én mindig támogatom az edzőket, bárkik is legyenek, mert a sikereik miatt kerültek a klubhoz, mert jó edzők, és időt kell adni nekik

- érvelt Barnes Arne Slot megtartása mellett.

Arne Slot túl sok játékost igazolt

Barnes szerint a Liverpool tavaly nyáron túl sok új játékost szerződtetett, és ez áll a hullámzó teljesítmény hátterében.

"Ez egy kiábrándító, hullámzó szezon. Pillanatokra láthattuk, milyen jók is lehetünk. De mindig azt mondom az embereknek, hogy csak azért, mert ennyi pénzt költöttünk ilyen jó játékosokra, még nem jelenti azt, hogy hirtelen minden működni fog.”