Letaglózó hírt kapott Marco Rossi, nem Magyarországot tartja hazájának a csodagyerek

A Fradi játékosa, Franko Kovacevic márciusban egyértelművé tette: nem szeretne magyar válogatott lenni, minden esetben a horvát nemzeti csapatot választaná. Most újabb tehetségről mondhat le Marco Rossi és a magyar válogatott. Az MTK-tól idén a német élvonal egyik meghatározó klubjához, a Hamburger SV-hez szerződő, mindössze 16 éves Andrej Vasziljevics korábban a magyar U15-ös és U17-es válogatottban is bemutatkozott, mindkét korosztályban négy-négy gólt szerzett. Most azonban úgy nyilatkozott, hogy a jövőben inkább a szerb válogatott mezét szeretné magára ölteni.
A Sportal cikke kiemeli, hogy a fiatal csatárért három válogatott is versenyben van: Montenegró, ahol született, Magyarország, ahol felnőtt és futballozni kezdett, valamint Szerbia, amelyhez édesapja révén kötődik. Jelen állás szerint utóbbi tűnik számára a legvonzóbb opciónak.
Gondolkodom rajta, fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amikor eljön az ideje. Az ajtó nyitva áll Szerbia előtt, ez az én hazám
– fogalmazott a 16 éves támadó.
A sportlap arra is felhívja a figyelmet, hogy a Szerb Labdarúgó Szövetség előtt most komoly lehetőség áll: elkerülheti, hogy megismételje a Kerkez Milos esetében elkövetett hibát – aki a magyar válogatottat választotta a szerb helyett – és időben biztosíthatja Vasziljevics hűségét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.