Letaglózó hírt kapott Marco Rossi, nem Magyarországot tartja hazájának a csodagyerek

A Fradi játékosa, Franko Kovacevic márciusban egyértelművé tette: nem szeretne magyar válogatott lenni, minden esetben a horvát nemzeti csapatot választaná. Most újabb tehetségről mondhat le Marco Rossi és a magyar válogatott. Az MTK-tól idén a német élvonal egyik meghatározó klubjához, a Hamburger SV-hez szerződő, mindössze 16 éves Andrej Vasziljevics korábban a magyar U15-ös és U17-es válogatottban is bemutatkozott, mindkét korosztályban négy-négy gólt szerzett. Most azonban úgy nyilatkozott, hogy a jövőben inkább a szerb válogatott mezét szeretné magára ölteni.

Andrej Vasziljevics szerb válogatottban szeretne bizonyítani Fotó: MTK

Andrej Vasziljevics: Ez az én hazám

A Sportal cikke kiemeli, hogy a fiatal csatárért három válogatott is versenyben van: Montenegró, ahol született, Magyarország, ahol felnőtt és futballozni kezdett, valamint Szerbia, amelyhez édesapja révén kötődik. Jelen állás szerint utóbbi tűnik számára a legvonzóbb opciónak.

Gondolkodom rajta, fontos, hogy a megfelelő döntést hozzuk meg, amikor eljön az ideje. Az ajtó nyitva áll Szerbia előtt, ez az én hazám

– fogalmazott a 16 éves támadó.

A sportlap arra is felhívja a figyelmet, hogy a Szerb Labdarúgó Szövetség előtt most komoly lehetőség áll: elkerülheti, hogy megismételje a Kerkez Milos esetében elkövetett hibát – aki a magyar válogatottat választotta a szerb helyett – és időben biztosíthatja Vasziljevics hűségét.