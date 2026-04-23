„Most erősnek kell lennem a gyerekeinkért” – megszólalt a múlt heti tragédiában meghalt focista özvegye

Leírhatatlan Alex Manninger özvegyének fájdalma. Mint ismert, az Arsenal és a Liverpool korábbi kapusa 48 éves korában hunyt el Ausztriában egy múlt heti balesetben. Autója egy vonattal ütközött, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.

Az autóbalesetben elhunyt Alex Manninger feleségét és két gyermekét hagyta hátra / Fotó: Alex Livesey / Getty Images

Alex Manninger özvegyének üzenete

Alex Manninger feleségét, Emilyt és két gyermeküket, Alexandert és Nicolast hagyta hátra.

Nem tudom szavakba önteni azt a mérhetetlen fájdalmat, amit érzek

– fogalmazott napokkal a tragédia után a közösségi oldalán az özvegy.

Otthon ülök a családommal, és próbálom felfogni, hogy ez most a valóság

– tette hozzá.

Emily köszöntet mondott elhunyt férjének a két közös fiukért, és azt írta, Alex Manninger csodálatos édesapa volt, a gyerekei imádták őt.

Nemcsak a férjem voltál, hanem a legjobb barátom is. Ha valaha bármire szükségünk volt, számíthattam rád. Olyan tökéletes életünk volt. Annyira kiváltságosnak éreztem magam, hogy ilyen gyönyörű és biztonságos helyen élhetek a gyerekeinkkel, ezért köszönöm, hogy ezt az életet adtad a családunknak. Most erősnek kell lennem érted és a fiainkért. Örökké szeretni foglak

– idézi a The Sun az özvegy szavait.

Alex Manninger 1998-ban Premier League-et és FA-kupát nyert az Arsenallal. Két nemzetközi tornán is részt vett az osztrák válogatottal, pályafutását pedig a Liverpool kötelékében fejezte be. Visszavonulása után házak felújításával foglalkozott.