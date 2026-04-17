Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Rudolf névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívfacsaró búcsút vett Gianluigi Buffon a síneken szörnyethalt barátjától

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 17:00
A világbajnok Gigi Buffon elsősorban nem kapusként, hanem kivételes emberént emlékszik barátjára. A 48 évesen elhunyt Alex Manninger autóját vonat ütötte el.
MM
A szerző cikkei

A szurkolók és az egykori pályatársak képtelenek felocsúdni a sokkból, amit Alex Manninger csütörtöki halálhíre idézett elő. Szívbemarkoló szavakkal búcsúzott egykori kapustársától és barátjától a futball történetének valaha volt egyik legjobbja, Gianluigi Buffon is.

Alex Manninger (balra) évekig volt Gigi Buffon kapustársa a Juventusban
Fotó: AFP

A 48 éves Manninger vezette autóba vonat ütközött, és a férfi életét már nem tudták megmenteni. 

Buffon évekig dolgozott együtt Alex Manningerrel

Manninger nem csak 33-szoros válogatott futballkapus volt, aki összesen 11 topligás klubban (köztük például az Arsenal vagy éppen a Juventusban) védett, hanem egy különleges egyéniség is. Erre az emberi oldalára helyezte a hangsúlyt megható búcsújában Gianluigi Buffon, aki négy éven át dolgozott együtt vele a torinói Zebráknál.

"Kedves Alex,

felesleges minden szó. Minden könnycsepp csak egy újabb lenne egy barát és olyasvalaki elvesztése miatt, akit mindig csodáltam.  Úgy döntöttél, hogy elhagyod a futballvilág nyüzsgését, és olyan egyszerű dolgokban keresed a boldogságodat, mint az egészséges élet az erdőben, a horgászat, a természet, a családod. Ezekben hittél.

Egy gyakran torz világban mindig igényt tartottál a szabadságodra, egyenes tartással, büszkeséggel, mint aki mindig tudja, mit akar. Volt erőd kisétálni ebből az egészből, és ránk nézni azzal a dacos mosolyoddal, mintha azt mondanád: 'Mind megőrültetek, én sosem leszek a tiétek'.

Remélem, sőt igazából biztos vagyok benne, hogy onnan fentről tovább vezeted a gyönyörű gyermekeid és a fiatal feleséged útját.

Nyugodj békében!

Gigi" – írta többek között az Instagram-oldalán Buffon a halálos baleset hallatán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
