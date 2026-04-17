Szívfacsaró búcsút vett Gianluigi Buffon a síneken szörnyethalt barátjától

A szurkolók és az egykori pályatársak képtelenek felocsúdni a sokkból, amit Alex Manninger csütörtöki halálhíre idézett elő. Szívbemarkoló szavakkal búcsúzott egykori kapustársától és barátjától a futball történetének valaha volt egyik legjobbja, Gianluigi Buffon is.

Alex Manninger (balra) évekig volt Gigi Buffon kapustársa a Juventusban

A 48 éves Manninger vezette autóba vonat ütközött, és a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Wie die Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg mitteilt, kam es zu einer tragischen Kollision eines Zuges mit einem Auto. Lenker war Ex-Teamtorhüter Alexander Manninger (48), für den jede Hilfe zu spät kam. https://t.co/X85XJzKfVx — oe24.at (@oe24at) April 16, 2026

Buffon évekig dolgozott együtt Alex Manningerrel

Manninger nem csak 33-szoros válogatott futballkapus volt, aki összesen 11 topligás klubban (köztük például az Arsenal vagy éppen a Juventusban) védett, hanem egy különleges egyéniség is. Erre az emberi oldalára helyezte a hangsúlyt megható búcsújában Gianluigi Buffon, aki négy éven át dolgozott együtt vele a torinói Zebráknál.

"Kedves Alex,

felesleges minden szó. Minden könnycsepp csak egy újabb lenne egy barát és olyasvalaki elvesztése miatt, akit mindig csodáltam. Úgy döntöttél, hogy elhagyod a futballvilág nyüzsgését, és olyan egyszerű dolgokban keresed a boldogságodat, mint az egészséges élet az erdőben, a horgászat, a természet, a családod. Ezekben hittél.

Egy gyakran torz világban mindig igényt tartottál a szabadságodra, egyenes tartással, büszkeséggel, mint aki mindig tudja, mit akar. Volt erőd kisétálni ebből az egészből, és ránk nézni azzal a dacos mosolyoddal, mintha azt mondanád: 'Mind megőrültetek, én sosem leszek a tiétek'.

Remélem, sőt igazából biztos vagyok benne, hogy onnan fentről tovább vezeted a gyönyörű gyermekeid és a fiatal feleséged útját.

Nyugodj békében!

Gigi" – írta többek között az Instagram-oldalán Buffon a halálos baleset hallatán.