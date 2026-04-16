Tragikus hír jött: autóbalesetben elhunyt az Arsenal korábbi kapusa

Életének 49. évében autóbalesetben elhunyt az osztrák válogatott egykori kapusa, Alexander Manninger - számolt be a szomorú hírről az osztrák labdarúgó szövetség. Az Arsenal és a Liverpool korábbi kapusa csütörtökön egy autóbalesetben hunyt el.

Elhunyt Alex Manninger, az Arsenal korábbi kapusa Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A jelentések szerint a tragédia Salzburgban történt, és az ő autója, valamint egy vonat volt érintett. Az Osztrák Labdarúgó-szövetség (OFB) a következőket írta a közösségi médiában:

Alex Manninger halálának híre mélyen megrázó. Vele a labdarúgás egy különleges embert veszít el. Ebben a nehéz időszakban őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak és mindazoknak, akik közel álltak hozzá. Sok erőt kívánunk a következő időszakra.

Manninger 1997 és 2002 között 39 alkalommal lépett pályára az Arsenalban, az utolsó évben már csak harmadik számú kapus volt, és az olasz Fiorentinához került kölcsönbe. Főként David Seaman mögött Manninger segítette az Ágyúsoknak a Premier League-bajnoki cím és az FA-kupa megszerzését.

22 évet és 15 különböző klubot felölelő karrierje során a Liverpool volt az utolsó állomása. Jürgen Klopp szerződtette a 2016–17-es szezon előtt, bár a Liverpool első csapatában nem lépett pályára. Manninger a Juventusban is játszott, és 33 alkalommal lépett pályára a nemzeti válogatottban. Európa-szerte özönlenek a tisztelgő üzenetek - írja a Mirror.