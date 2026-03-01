Túl sok a büntetés, Szoboszlai Dominik erre nem lehet büszke

A szezonban a Liverpool legjobbja, de a remek teljesítményével párhuzamosan egy kevésbé pozitív statisztikában is "előrelépett" a Liverpool magyar klasszisa. Szoboszlai Dominik pályafutása eddigi legkiemelkedőbb szezonját futja: egyértelműen a Liverpool vezére, és ha így folytatja, nem kizárt, hogy a Premier League év csapatába is beválogatják. Ugyanakkor kevésbé pozitív, de mindenképpen figyelemre méltó változás az idei szezonban, hogy korábban megszokottnál jóval több büntetést kap a bíróktól.

Szoboszlai Dominik a West Ham elleni találkozón gyűjtötte be szezonbeli hetedik lapját Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai durvább mint korábban?

A 25 éves középpályás karrierje során soha nem tartozott a durva játékosok közé: eddig mindössze 31 sárga és 2 piros lapot kapott. Ám most, a szezon kétharmadánál már egyéni rekordot jelentő hét figyelmeztetésnél jár (6 sárga, 1 piros).

A Transfermarkt adatai szerint három sárga lapot durvaságért kapott, a pirosat pedig a Manchester City ellen Haaland lerántásáért, emellett figyelmeztették időhúzás és sportszerűtlenség miatt is.

Érdekesség, hogy szinte az összes lapját a mérkőzések hajrájában gyűjtötte be:

Szoboszlai szezonbeli összes büntetése Liverpool – West Ham United: sárga lap, 85. perc

Liverpool – Manchester City: piros lap, 103. perc

Tottenham – Liverpool: sárga lap, 83. perc

Manchester City – Liverpool: sárga lap, 91. perc

Liverpool – Aston Villa: sárga lap, 87. perc

Chelsea – Liverpool: sárga lap, 79. perc

Liverpool – Everton: sárga lap, 69. perc

Ez arra utalhat, hogy a mérkőzések végére, a sok futás következtében, fáradtabb, és egy-egy szerelési kísérletnél elkésik.

A Premier League idei szezonjában ezzel a hét lapjával holtversenyben a 13. helyen áll, a Liverpool játékosai között azonban első.

Ebben szerepet játszhatott volna, hogy Arne Slot az idény során gyakran a védelemben szerepeltette, ahol az poszt idegensége miatt többször kényszerült szabálytalan eszközökhöz nyúlni a támadók megállításához. Valójában azonban a piros lap kivételével az összes figyelmeztetésénél a középpályán játszott.