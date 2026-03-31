Ilyen tényleg nincs! Olaszország újra lemarad a világbajnokságról

Sorozatban harmadszor is lemarad a labdarúgó-világbajnokságról Olaszország. A négyszeres vb-aranyérmes gárda a vb-pótselejtezőn tizengyespárbajban esett ki Bosznia-Hercegovina otthonában. Olaszország 2018 és 2022 után az idei tornáról is lemarad.

Az olaszok elbukták a vb-pótselejtezőt Fotó: Image Photo Agency

Vb-pótselejtezők, a keddi eredmények



Európából utolsóként a bosnyákok mellett Csehország, Törökország és Svédország lesz ott a világbajnokságon.

Bosznia-Hercegovina-Olaszország 1-1, tizenegyesekkel 4-1

Csehország-Dánia 2-2, tizenegyesekkel, 3-1

Svédország-Lengyelország 3-2

Koszovó-Törökország 0-1