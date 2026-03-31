BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Hugó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ilyen tényleg nincs! Olaszország újra lemarad a világbajnokságról

vb
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 23:46
olaszországvilágbajnokság
A négyszeres aranyérmes olaszok sorozatban harmadszor nem utaznak a világbajnokságra. Egy helyen az európai vb-pótselejtezők végeredményei.

Sorozatban harmadszor is lemarad a labdarúgó-világbajnokságról Olaszország. A négyszeres vb-aranyérmes gárda a vb-pótselejtezőn tizengyespárbajban esett ki Bosznia-Hercegovina otthonában. Olaszország 2018 és 2022 után az idei tornáról is lemarad.

vb-pótselejtező
Az olaszok elbukták a vb-pótselejtezőt Fotó: Image Photo Agency

Vb-pótselejtezők, a keddi eredmények


Európából utolsóként a bosnyákok mellett Csehország, Törökország és Svédország lesz ott a világbajnokságon.

Bosznia-Hercegovina-Olaszország 1-1, tizenegyesekkel 4-1
Csehország-Dánia 2-2, tizenegyesekkel, 3-1
Svédország-Lengyelország 3-2
Koszovó-Törökország 0-1

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
