Ilyen tényleg nincs! Olaszország újra lemarad a világbajnokságról

Sorozatban harmadszor is lemarad a labdarúgó-világbajnokságról Olaszország. A négyszeres vb-aranyérmes gárda a vb-pótselejtezőn tizengyespárbajban esett ki Bosznia-Hercegovina otthonában. Olaszország 2018 és 2022 után az idei tornáról is lemarad.
Európából utolsóként a bosnyákok mellett Csehország, Törökország és Svédország lesz ott a világbajnokságon.
Bosznia-Hercegovina-Olaszország 1-1, tizenegyesekkel 4-1
Csehország-Dánia 2-2, tizenegyesekkel, 3-1
Svédország-Lengyelország 3-2
Koszovó-Törökország 0-1
