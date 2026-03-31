Marco Rossi súgott, Olaszország a magyarokat másolná

Súlyos teher nyomja az olasz labdarúgó-válogatott játékosainak és vezetőinek vállát: a négyszeres világbajnok nem jutott ki a 2018-as és a 2022-es tornára, most pedig a pótselejtezőkön egyetlen lépés választja el a nyári részvételtől. Észak-Írország 2-0-s legyőzése után, kedd este (20.45, tv: Spíler 2) Bosznia-Hercegovina vendégeként vár ki-ki meccs Gennaro Gattuso szövetségi kapitány csapatára, ott, ahol a mieink Marco Rossi irányításával nemrég 2-0-ra nyertek.

Marco Rossi elárulta az olaszoknak, mi vár rájuk a bosnyákok vendégeként

Egy olasz lapban meg is szólaltatták szövetségi kapitányunkat, mint aki tudja a honfitársai számára oly fontos sikerreceptet. A magyar válogatott 2024 októberében, a Nemzetek Ligája élvonalában nyert a zenicai Bilino Polje-stadionban, méghozzá Szoboszlai Dominik egy-egy akció- és büntetőgóljával.

Marco Rossi szerint időutazás vár az olaszokra

Olyan ott játszani, mint visszautazni az időben. Erre mentálisan fel kell készülni. A stadion és a szállodák is régiek, a pálya pedig egyenetlen. A 30-40 évvel ezelőtti futball hangulatát lehet érezni

– számolt be Marco Rossi a honfitársainak a legfőbb zenicai tapasztalatairól, de optimistán hozzátette: szerinte az olasz csapat technikailag jobb a bosnyáknál, és Gattuso remekül választja ki a jó formában játszó labdarúgókat.

Ami az ellenfelet illeti, az anno a magyar válogatott ellen csütörtököt mondott legendás csatár, Edin Dzeko persze ellenérdekeltként más oldalról közelítette meg a sorsdöntő bosnyák-olasz meccset: azt emelte ki, hogy a két vb-ről már lemaradt riválisoknak sokkal több a veszítenivalójuk, mint nekik.

Ez azt jelenti, hogy félnek. Alábecsülni nem fogak minket, és mi sem őket, hiszen még mindig minőséget képviselnek. De azért már nem játszik náluk Totti vagy éppen Del Piero.

Az olasz futballból hiányzik az intenzitás, ezért maradhatnak el az eredményeik. Nagyon taktikus meccsre számítok. Meg kell mutanunk, mit tudunk, hazai pályán, a szurkolóink támogatásával" – mondta a 40 éves, 147-szeres válogatott gólzsák, aki pontosan tudja, miről és kikről beszél: hosszú pályafutása során 9 évet húzott le a Serie A-ban (AS Roma, Internazionale, Fiorentina – ahonnan idén januárban igazolt a német másodosztályt vezető Schalkéhoz), és volt olasz, német, sőt Európa-liga-gólkirály is.

