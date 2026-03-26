Meccs előtt 2 nappal váratlanul elhagyta Telkit a magyar válogatott focista

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 12:25
Szűcs KornélMarco Rossi
Újabb játékos dőlt ki Marco Rossi szövetségi kapitány csapatából. Szűcs Kornél sem lép pályára a Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen, és a jövő heti Görögország elleni találkozón.
Elhagyta a magyar labdarúgó-válogatott főhadiszállását Szűcs Kornél. A Vojvodina 24 éves légiósa hiába kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, sérülés miatt nem léphet pályára a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozón.

Szűcs Kornél megsérült
Szűcs Kornél (balra) sérülés miatt nem lép pályára a Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen, és a jövő heti Görögország elleni találkozón
Fotó: MLSZ

Szűcs Kornél megsérült

Szűcs Kornél 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be címeres mezben, de az MLSZ közleménye szerint izomsérülés miatt ezúttal nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány. Az olasz szakember eddig sem volt egyszerű helyzetben, mert Loic Nego szintén megsérült, és Dárdai Márton játéka is erősen kérdéses. Styles Callum ugyancsak nem állhat a rendelkezésére, Varga Barnabásnak kificamodott a bokája, Orbán Willi pedig csak később csatlakozott a kerethez.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu