Meccs előtt 2 nappal váratlanul elhagyta Telkit a magyar válogatott focista

Elhagyta a magyar labdarúgó-válogatott főhadiszállását Szűcs Kornél. A Vojvodina 24 éves légiósa hiába kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, sérülés miatt nem léphet pályára a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen (18:00, tv: M4 Sport), és a jövő heti Görögország elleni találkozón.

Szűcs Kornél (balra) sérülés miatt nem lép pályára a Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen, és a jövő heti Görögország elleni találkozón

Szűcs Kornél megsérült

Szűcs Kornél 2024 októberében a Bosznia-Hercegovinában 2-0-ra megnyert Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be címeres mezben, de az MLSZ közleménye szerint izomsérülés miatt ezúttal nem számíthat rá Marco Rossi szövetségi kapitány. Az olasz szakember eddig sem volt egyszerű helyzetben, mert Loic Nego szintén megsérült, és Dárdai Márton játéka is erősen kérdéses. Styles Callum ugyancsak nem állhat a rendelkezésére, Varga Barnabásnak kificamodott a bokája, Orbán Willi pedig csak később csatlakozott a kerethez.