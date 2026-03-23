Fontos hírt kapott Marco Rossi a válogatott meccs előtt

válogatott
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 15:50
SzlovéniaSesko
A szombati Magyarország-Szlovénia mérkőzést érintő fontos változás történt. A vendégek legnagyobb sztárja, Benjamin Sesko kisebb sérülés miatt biztosan nem lép pályára.
Benjamin Sesko nem játszhat a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen (18:00, tv: M4 Sport). A Manchester United támadója a vendég csapat legnagyobb sztárja, így Marco Rossi szövetségi kapitánynak ennek tudatában kell majd felkészítenie csapatát a hétvégi találkozóra.

Benjamin Sesko megsérült / Fotó: PA / Northfoto

A 22 éves támadó sérülés miatt került ki Bostjan Cesar szövetségi kapitány keretéből – csakúgy, mint David Brekalo, az Orlando City 27 esztendős hátvédje. Erről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Az orvosi stáb megvizsgálta mindkét játékos egészségi állapotát, és arra jutott, hogy mindketten a klubjuknál folytatják a rehabilitációt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
