Fontos hírt kapott Marco Rossi a válogatott meccs előtt

Benjamin Sesko nem játszhat a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen (18:00, tv: M4 Sport). A Manchester United támadója a vendég csapat legnagyobb sztárja, így Marco Rossi szövetségi kapitánynak ennek tudatában kell majd felkészítenie csapatát a hétvégi találkozóra.

Benjamin Sesko megsérült

A 22 éves támadó sérülés miatt került ki Bostjan Cesar szövetségi kapitány keretéből – csakúgy, mint David Brekalo, az Orlando City 27 esztendős hátvédje. Erről a Szlovén Labdarúgó Szövetség számolt be. Az orvosi stáb megvizsgálta mindkét játékos egészségi állapotát, és arra jutott, hogy mindketten a klubjuknál folytatják a rehabilitációt.