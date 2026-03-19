Orvosi vészhelyzet, Szoboszlai Dominik egy pillanatig sem tétovázik

A Liverpool szerda este lehengerlő játékkal 4-0-ra diadalmaskodott a Galatasaray felett a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel továbbjutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő PSG várja Arne Slot csapatát. A találkozó egyik kulcsfigurája – ahogyan azt az idei szezonban már megszokhattuk – Szoboszlai Dominik volt. A 25 éves középpályás nem csupán remek játékával és góljával hívta fel magára a figyelmet: a súlyos sérülést szenvedett Noa Lang esetében is ő reagált elsőként, villámgyorsan kért orvosi segítséget.
A vendégek játékosa egy párharc után az alapvonalon túl kötött ki. Jobb hüvelykujja beszorult a reklámtábla és a mögötte húzódó fémrács közé, ahonnan olyan szerencsétlen mozdulattal próbálta kiszabadítani, hogy a felső ujjperce leszakadt. A sokkos állapotba került futballistához Szoboszlai volt a legközelebb, és azonnal jelezte a bajt, így az orvosi stáb késlekedés nélkül a pályára sietett. A 26 éves játékost kórházba szállították, ahol sürgős műtéten esett át.
Nem először fordult elő, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ilyen gyorsan reagált egy vészhelyzetben. A 2024-es Európa-bajnokság során történt Varga Barnabás-esetre valószínűleg sokan nem szívesen emlékeznek vissza. Az viszont biztos, hogy nehéz elfelejteni azt a jelenetet, amikor Szoboszlai Dominik – látva, hogy az orvosi csapat lassan vánszorog a pályára – maga ragadta meg a hordágyat.
Sőt, a középpályás lélekjelenléte néhány héttel ezelőtt is megmutatkozott, amikor Jeremie Frimpong a Qarabag elleni mérkőzésen a földre rogyott, Szoboszlai azonnal jelezte, hogy komoly a probléma, cserére van szükség, és igyekezett vigasztalni a holland védőt. Tavaly szeptemberben pedig a Crystal Palace elleni meccsen egy szurkoló lett rosszul a lelátón, és Szoboszlai Dominik ordítva jelezte az orvosi stábnak a bajt. A csapatok egészségügyi szakemberei azonnal a szektorhoz siettek és stabilizálták a drukker állapotát.
