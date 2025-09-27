Szoboszlai Dominik ordítva jelezte a bajt, videóbíró döntött a Liverpool meccsén

Azok után, hogy Szoboszlai Dominik pihenőt kapott, Kerkez Milos pedig csak pár percet játszott a hétközi Southampton elleni Ligakupa-meccsen, mindkét magyar válogatott játékos visszakerült Arne Slot kezdőcsapatába a Crystal Palace-Liverpool angol bajnokin. Amely viszont rémálomszerűen végződött a Vörösök számára.

Rémálomszerűen végződött Szoboszlai Dominikék számára a Crystal Palace-Liverpool bajnoki Fotó: Alex Broadway / Getty Images

Dráma és utolsó perces győztes gól a Crystal Palace-Liverpool bajnokin

A Crystal Palace már a 9. percben megszerezte a vezetést. Egy szögletből beívelt labda Gravenberch fejéről került Sarr elé, aki közelről nem hibázott. Miközben sorra jöttek a további hazai helyzetek, és a Liverpool kapusának bravúrjai, a 15. percben drámai pillanatok történtek. Ahogy arról beszámoltunk, a vendégek készültek szabadrúgáshoz, amikor a játék félbeszakadt, Szoboszlai Dominik pedig elsőként kiáltott orvosért.

Egy szurkoló ugyanis azonnali segítségre szorult a közönség soraiban.

A mérkőzés csak percekkel később folytatódhatott Szalah szabadrúgásával, ami ugyan elhalt a sorfalban, de a lepattanóból Gravenberch próbálkozott. Lövését Henderson a jobb kapufára tolta. Ezt követően hazai helyzetek következtek, de Allison hatalmas védéseivel meccsben tartotta a Liverpoolt. Az első félidő végén Mateta 21 méterről még a kapufát is eltalálta.

A második félidő első igazán nagy helyzete a Vörösök előtt adódott, amikor az 59. percben Szoboszlai passzából Wirtz próbálkozott, de nem tudott egyenlíteni. Hat perccel később pedig Isak került helyzetbe, 6 méterről a kapu mellé lőtt. A 70. percben ismét a svéd csatár előtt adódott lehetőség, azonban közelről a kapu fölé fejelt. Úgy tűnt, a hajrá megint jól sikerül a Liverpoolnak, a 87. percben Gravenberch beadását Richards próbálta kifejelni, de a labda Chiesa elé került, aki nem hibázott, és egyenlített. Bár a videóbíró vizsgálta, hogy a beadás hozzáért-e Szalah kezéhez, szabályos találat született. Már a 97. percben járt a mérkőzés, amikor egy hosszú bedobást követően Nketiah elé került a labda, aki közvetlen közelről értékesítette a helyzetet, majd megint jött a VAR.

Hosszú másodpercekig videózták a leshelyzetet, mire megszületett a döntés. És ha csak pár centiméteren is múlt, de a játékvezető, Chris Kavanagh jelezte, hogy nem volt les, így a gól érvényes. A végeredmény pedig ezzel 2-1.