Szoboszlai Dominik ordítva jelezte a bajt, videóbíró döntött a Liverpool meccsén

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 18:32
Crystal PalaceSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik elsőként jelezte, hogy baj van a nézőtéren. Majd egy utolsó perces gól döntött a Crystal Palace-Liverpool bajnokin.

Azok után, hogy Szoboszlai Dominik pihenőt kapott, Kerkez Milos pedig csak pár percet játszott a hétközi Southampton elleni Ligakupa-meccsen, mindkét magyar válogatott játékos visszakerült Arne Slot kezdőcsapatába a Crystal Palace-Liverpool angol bajnokin. Amely viszont rémálomszerűen végződött a Vörösök számára.

Crystal Palace-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Rémálomszerűen végződött Szoboszlai Dominikék számára a Crystal Palace-Liverpool bajnoki Fotó: Alex Broadway / Getty Images

Dráma és utolsó perces győztes gól a Crystal Palace-Liverpool bajnokin

A Crystal Palace már a 9. percben megszerezte a vezetést. Egy szögletből beívelt labda Gravenberch fejéről került Sarr elé, aki közelről nem hibázott. Miközben sorra jöttek a további hazai helyzetek, és a Liverpool kapusának bravúrjai, a 15. percben drámai pillanatok történtek. Ahogy arról beszámoltunk, a vendégek készültek szabadrúgáshoz, amikor a játék félbeszakadt, Szoboszlai Dominik pedig elsőként kiáltott orvosért. 

Egy szurkoló ugyanis azonnali segítségre szorult a közönség soraiban.

A mérkőzés csak percekkel később folytatódhatott Szalah szabadrúgásával, ami ugyan elhalt a sorfalban, de a lepattanóból Gravenberch próbálkozott. Lövését Henderson a jobb kapufára tolta. Ezt követően hazai helyzetek következtek, de Allison hatalmas védéseivel meccsben tartotta a Liverpoolt. Az első félidő végén Mateta 21 méterről még a kapufát is eltalálta.

A második félidő első igazán nagy helyzete a Vörösök előtt adódott, amikor az 59. percben Szoboszlai passzából Wirtz próbálkozott, de nem tudott egyenlíteni. Hat perccel később pedig Isak került helyzetbe, 6 méterről a kapu mellé lőtt. A 70. percben ismét a svéd csatár előtt adódott lehetőség, azonban közelről a kapu fölé fejelt. Úgy tűnt, a hajrá megint jól sikerül a Liverpoolnak, a 87. percben Gravenberch beadását Richards próbálta kifejelni, de a labda Chiesa elé került, aki nem hibázott, és egyenlített. Bár a videóbíró vizsgálta, hogy a beadás hozzáért-e Szalah kezéhez, szabályos találat született. Már a 97. percben járt a mérkőzés, amikor egy hosszú bedobást követően Nketiah elé került a labda, aki közvetlen közelről értékesítette a helyzetet, majd megint jött a VAR. 

Hosszú másodpercekig videózták a leshelyzetet, mire megszületett a döntés. És ha csak pár centiméteren is múlt, de a játékvezető, Chris Kavanagh jelezte, hogy nem volt les, így a gól érvényes. A végeredmény pedig ezzel 2-1.

 

A Crystal Palace így az augusztusi angol Szuperkupa-döntő után ismét legyőzte a Liverpoolt, immár bajnoki mérkőzésen.

 

 

