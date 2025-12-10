Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Azok az édes, aprócska ujjacskák: Szoboszlai Dominik felesége megmutatta a kislányukat

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 19:25
Buzsik Borkaanya-lányafotó
Elképesztően cuki anya-lánya fotón Szoboszlai Dominik kedvese és kislányuk.
N.T.
A szerző cikkei

A sport szerelmeseit nem kell emlékeztetni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik idén májusban milyen ikonikus módon tudatta a rajongókkal, hogy feleségével, Buzsik Borkával az első gyermeküket várják.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Forrás: Archív 

A Liverpool sztárja ugyanis egy, a Brightonnak lőtt gólja utáni gólörömével tudatta a világgal, hogy bizony nemsokára apa lesz. A kis csöppség végül augusztusban látott napvilágot, büszke szülei pedig azóta sem tudnak betelni vele.

Szoboszlai nemrég például azzal robbantotta fel a netet, hogy kislányát a táskájában „csempészte be” az edzésre, most pedig kedvese, Borka osztott meg az Instagram-oldalán egy tündéri anya-lánya fotót. A korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben az látható, ahogy a Buzsik Borka egy hatalmas puszit ad a talpig rózsaszínbe öltöztetett kislányuknak. A pici arcát azonban továbbra sem osztják meg a nyilvánossággal, így azt egy szívecskével kitakarták.

Elképesztően cuki anya-lánya fotón Szoboszlai Dominik kedvese és kislánya 

Édes anya-lánya fotón Buzsik Borika és gyermeke Fotó: Buzsik Borka/Instagram

 

 

