Azok az édes, aprócska ujjacskák: Szoboszlai Dominik felesége megmutatta a kislányukat

A sport szerelmeseit nem kell emlékeztetni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik idén májusban milyen ikonikus módon tudatta a rajongókkal, hogy feleségével, Buzsik Borkával az első gyermeküket várják.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Forrás: Archív

A Liverpool sztárja ugyanis egy, a Brightonnak lőtt gólja utáni gólörömével tudatta a világgal, hogy bizony nemsokára apa lesz. A kis csöppség végül augusztusban látott napvilágot, büszke szülei pedig azóta sem tudnak betelni vele.

Szoboszlai nemrég például azzal robbantotta fel a netet, hogy kislányát a táskájában „csempészte be” az edzésre, most pedig kedvese, Borka osztott meg az Instagram-oldalán egy tündéri anya-lánya fotót. A korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben az látható, ahogy a Buzsik Borka egy hatalmas puszit ad a talpig rózsaszínbe öltöztetett kislányuknak. A pici arcát azonban továbbra sem osztják meg a nyilvánossággal, így azt egy szívecskével kitakarták.

Elképesztően cuki anya-lánya fotón Szoboszlai Dominik kedvese és kislánya