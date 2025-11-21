Hatalmasat nőtt Szoboszlai tündéri kislánya, Buzsik Borka új fotója mindenkit levett a lábáról

Buzsik Borka friss bejegyzésében egy igazán természetes, szeretettel teli jelenetet mutatott meg: sapkában, puha kabátban bújik össze a kislányával egy hideg, téli séta közben. A fotón jól látszik, mennyit nőtt az utóbbi időben Szoboszlai kislánya. A követők egyből odáig voltak a pillanatért.

Buzsik Borka ismét egy szívmelengető pillanatot osztott meg, Szoboszlai kislánya hatalmasra nőtt / Fotó: Bors

Szoboszlai kislánya már négy hónapos

A követők hamar kiszúrták, hogy mennyit változott az elmúlt hónapokban Szoboszlai Dominik kislánya: láthatóan egyre nagyobb, egyre kíváncsibb, és egyre inkább kezd kirajzolódni a saját kis személyisége. Bár Borka továbbra is óvja a magánéletét, ezek a szelíd, finoman megosztott pillanatok mégis bepillantást engednek abba, milyen szeretetteljes, harmonikus kapcsolat van anya és lánya között.

Buzsik Borka Instagram-sztoriját IDE kattintva tekintheted meg, amely 24 órán keresztül érhető el.

Szoboszlai Dominik nemrég egy megható pillanatot is megosztott a válogatott környezetével: kislányát a Telki edzőközpontba is elvitte, méghozzá a táskájába rejtve. A magyar válogatott csapatkapitánya a saját közösségi oldalán osztotta meg ez a pillanatot.