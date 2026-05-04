Lebuktak! Újra együtt Mandula Ádám és várandós barátnője!

Alexa másfél hete adott interjút a Borsnak, ahol úgy nyilatkozott, hogy végleg kizárta életéből a botrányos rappert. Mandula Ádám korábban gyermekbántalmazás miatt került a címlapokra, ami után mindenki számára nagy meglepetés volt, hogy jelenlegi párja gyermeket vár. A szerelem azonban közel sem zökkenőmentes kettőjük között, mivel már többször szakítottak az elmúlt időszakban. Most úgy tűnik, hogy ismét együtt van Alexa és Ádám, mivel közösen posztoltak a várandós anyuka közösségi oldalára.

Mandula Ádám ismét együtt van barátnőjével

A kapcsolatunk egy lezárt életszakasz, amelynek voltak nehezebb időszakai is, különösen a várandósság idején, de ezek a múlt részei. Számomra jelenleg a legfontosabb a gyermekem, Nolen Attila, aki jól van, egészséges, az ő nyugalma és biztonsága mindenek felett áll. A magánéletemet szeretném a jövőben jobban leválasztani a nyilvánosságtól, különösen, ami ezt az időszakot érinti. Ugyanakkor nem vonulok ki a nyilvánosságból, és nyitott vagyok arra, hogy a saját életemről, anyaságról és a jövőmről beszéljek, de nem egy lezárt kapcsolat köré szeretném ezt tovább építeni. A továbbiakban a saját utamat járom, kiegyensúlyozott keretek között

– mesélte korábban lapunknak Alexa.

Ám úgy tűnik, ismét nem tartott hosszú ideig a szakítás, mivel a hétvége folyamán több videóban is együtt szerepeltek. Mandula Ádám és Alexa tehát még a gyermekük születése előtt kibékültek, ami nagyban megkérdőjelezi Alexa állítását.

Mandula Ádám és Alexa boldognak tűnnek egymás mellett

Azt még nem tudni, hogy most meddig fog tartani a szerelem kettőjük között, mivel ez náluk kiszámíthatatlan, de közös videójuk alapján úgy tűnik, most minden rendben van kettőjük között.

Pihenésük közben még egy problémát is orvosolni kellett kettőjüknek, mivel Alexának sikerült elhagynia a bankkártyáját.

Ő elhagyta a kártyáját, amit később én megtaláltam. De hol jut eszébe, hogy elhagyta a bankkártyáját? Amikor már négy kilométert sétáltunk. Onnan visszasétáltunk a partra és szerencsére megtaláltuk

– mesélte a botrányhős rapper.