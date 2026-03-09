Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most mindenki ledöbbent: ezt mondta Arne Slot Szoboszlai Dominikról

interjú
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 09:10
liverpoolközéppályásarne slotSzoboszlai Dominik
A tréner egy interjúban beszélt a magyar válogatott csapatkapitányáról. Arne Slot ekkor azt is elárulta, miben tartja a legjobbnak Szoboszlai Dominiket.
Bors
A szerző cikkei

Arne Slot a közelmúltban egy angliai magazinműsorban adott interjút, amelynek házigazdája a Bayern München és a Manchester United korábbi középpályása, Owen Hargreaves volt. A Liverpool holland vezetőedzője ekkor arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik egy dologban már most a világ legjobbjai közé tartozik, mialatt hangsúlyozta, nem arra a látványos képességére gondol, amelyről a legtöbb szurkoló elsőként beszél - írja a Ripost.

Szoboszlai Dominik (jobbra) az eltiltása után bajnokin is visszatér a Liverpoolba, de aligha boldog, hogy Arne Slot megint jobbhátvédként számol vele
Ezt mondta el Szoboszlai Dominikról Arne Slot / Fotó: Catherine Ivill - AMA

Arne Slot elmondta: tartja a legjobbnak Szoboszlait

Bár Szoboszlai rúgótechnikája egészen kivételes, így sokan ezt tartják a legnagyobb erősségének, a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot másként látja: szerinte a 25 éves középpályás nem labdával, hanem labda nélkül nyújt világklasszis teljesítményt.

Dominiknek rengeteg erőssége van. Sokoldalú játékos, igazi modern középpályás. Már az előző idényben is nagyon jó volt. Főleg labda nélkül, és valamennyire labdával is, és most labdával is sokat javult a játéka. Labda nélkül ugyanakkor a világ három-négy-öt legjobb játékosa között van, a presszingben pedig talán ő a világ legjobbja

- idézte a Magyar Nemzet Arne Slot szavait. A tréner szerint főleg a letámadások vezetésében klasszis Szoboszlai.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu