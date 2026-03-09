Most mindenki ledöbbent: ezt mondta Arne Slot Szoboszlai Dominikról

Arne Slot a közelmúltban egy angliai magazinműsorban adott interjút, amelynek házigazdája a Bayern München és a Manchester United korábbi középpályása, Owen Hargreaves volt. A Liverpool holland vezetőedzője ekkor arról beszélt, hogy Szoboszlai Dominik egy dologban már most a világ legjobbjai közé tartozik, mialatt hangsúlyozta, nem arra a látványos képességére gondol, amelyről a legtöbb szurkoló elsőként beszél - írja a Ripost.

Ezt mondta el Szoboszlai Dominikról Arne Slot / Fotó: Catherine Ivill - AMA

Arne Slot elmondta: tartja a legjobbnak Szoboszlait

Bár Szoboszlai rúgótechnikája egészen kivételes, így sokan ezt tartják a legnagyobb erősségének, a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot másként látja: szerinte a 25 éves középpályás nem labdával, hanem labda nélkül nyújt világklasszis teljesítményt.

Dominiknek rengeteg erőssége van. Sokoldalú játékos, igazi modern középpályás. Már az előző idényben is nagyon jó volt. Főleg labda nélkül, és valamennyire labdával is, és most labdával is sokat javult a játéka. Labda nélkül ugyanakkor a világ három-négy-öt legjobb játékosa között van, a presszingben pedig talán ő a világ legjobbja

- idézte a Magyar Nemzet Arne Slot szavait. A tréner szerint főleg a letámadások vezetésében klasszis Szoboszlai.