Új sztár érkezik, Szoboszlai végképp kiszorult a legjobb 11-ből

Csak idén már az ötödik csatárt vásárolják ki gigászi összegekért a Bundesligából a Premier League klubjai. Két éve még álomösszegnek számított a Szoboszlai Dominik kivásárlására szánt 70 millió euró (27,8 milliárd forint), de immár tucatnyian megelőzik légiósunkat a németből az angol topligába került labdarúgók közül.

Szoboszlai (balról a 2.) két új liverpooli csapattársa is drágább vétel volt idén a Bundesligából: Wirtz (balról a 4.) és Ekitiké (jobbról a 3.)

Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai átigazolása óta végképp elszabadultak az árak, kivált a PL tehetős klubjai révén, ahol még egy másodosztályból feljutó csapat is egyből jó 100 millió eurónyi (39,7 milliárd forint) pluszbevételhez jut, csak azzal, hogy tagjává válik a világ legerősebb bajnokságának. Erről a Bayern München jelenlegi, a Burnley korábbi edzője, Vincent Kompany beszélt, miután kiderült: a csatársorba szánt álomigazolása, Nick Woltemade szerződtetésére semmi esélye nem volt a – német mezőnyben amúgy kiemelkedően gazdag – sztárklubnak. Stuttgartban udvariasan visszautasították a bajorok 55 millió eurós (21,8 milliárd forint) ajánlatát a 23 éves, még csak 2-szeres német válogatott támadóért, és a bónuszokkal együtt 95 millió euróért (37,7 milliárd forint) inkább a Newcastle Unitednek adják el.

– Alapvető fontosságú dologról árulkodik, ha megnézzük, hogy az utóbbi 12 hónapban a német Bundesliga hány topjátékosa igazolt a Premier League-be – és főleg, hogy mennyi pénzért.

A PL klubjainak brutálisak a lehetőségeik. Nem csak két-háromnak, hanem soknak.

A Newcastle például jó csapat, de mégsem a legfelső kategória – mondta a Woltemade-ügy kapcsán Christoph Freund müncheni sportigazgató.

Szoboszlai rohamosan csúszik hátra a toplistán

A Transfermarkt adatai alapján csak a 2025-ös naptári évben öten előzték meg Szoboszlai Dominik vételárát a Bundesligából a PL-be igazolva. Az éppen most bonyolított Woltemade-átigazolás előtt, a téli szünetben a Manchester Cityhez szegődött Omar Marmus, most nyáron pedig két újabb liverpooli vétel, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké, illetve a Manchester Unitedhez igazolt Benjamin Sesko (az idei transzfereket dőlt betűvel jelöljük az alábbi táblázatban).