Új sztár érkezik, Szoboszlai végképp kiszorult a legjobb 11-ből

Csak idén már az ötödik csatárt vásárolják ki gigászi összegekért a Bundesligából a Premier League klubjai. Két éve még álomösszegnek számított a Szoboszlai Dominik kivásárlására szánt 70 millió euró (27,8 milliárd forint), de immár tucatnyian megelőzik légiósunkat a németből az angol topligába került labdarúgók közül.
Szoboszlai átigazolása óta végképp elszabadultak az árak, kivált a PL tehetős klubjai révén, ahol még egy másodosztályból feljutó csapat is egyből jó 100 millió eurónyi (39,7 milliárd forint) pluszbevételhez jut, csak azzal, hogy tagjává válik a világ legerősebb bajnokságának. Erről a Bayern München jelenlegi, a Burnley korábbi edzője, Vincent Kompany beszélt, miután kiderült: a csatársorba szánt álomigazolása, Nick Woltemade szerződtetésére semmi esélye nem volt a – német mezőnyben amúgy kiemelkedően gazdag – sztárklubnak. Stuttgartban udvariasan visszautasították a bajorok 55 millió eurós (21,8 milliárd forint) ajánlatát a 23 éves, még csak 2-szeres német válogatott támadóért, és a bónuszokkal együtt 95 millió euróért (37,7 milliárd forint) inkább a Newcastle Unitednek adják el.
– Alapvető fontosságú dologról árulkodik, ha megnézzük, hogy az utóbbi 12 hónapban a német Bundesliga hány topjátékosa igazolt a Premier League-be – és főleg, hogy mennyi pénzért.
A PL klubjainak brutálisak a lehetőségeik. Nem csak két-háromnak, hanem soknak.
A Newcastle például jó csapat, de mégsem a legfelső kategória – mondta a Woltemade-ügy kapcsán Christoph Freund müncheni sportigazgató.
A Transfermarkt adatai alapján csak a 2025-ös naptári évben öten előzték meg Szoboszlai Dominik vételárát a Bundesligából a PL-be igazolva. Az éppen most bonyolított Woltemade-átigazolás előtt, a téli szünetben a Manchester Cityhez szegődött Omar Marmus, most nyáron pedig két újabb liverpooli vétel, Florian Wirtz és Hugo Ekitiké, illetve a Manchester Unitedhez igazolt Benjamin Sesko (az idei transzfereket dőlt betűvel jelöljük az alábbi táblázatban).
1. Ousmane Dembélé (2017, Dortmund-Barcelona): 148 millió euró (58,8 milliárd forint);
2. Jude Bellingham (2023, Dortmund–Real Madrid): 127 millió euró (50,4 milliárd forint);
3. Florian Wirtz (2025, Leverkusen–Liverpool): 125 millió euró (49,6 milliárd forint);
4. Kai Havertz (2020, Leverkusen–Chelsea): 100 millió euró (39,7 milliárd forint);
5-6. Hugo Ekitiké (2025, Frankfurt–Liverpool): 95 millió euró (37,7 milliárd forint);
és Randal Kolo-Muani (2023, Frankfurt–PSG): 95 millió euró (37,7 milliárd forint);
7. Josko Gvardiol (2023, Leipzig–Manchester City): 90 millió euró (35,7 milliárd forint);
8. Jadon Sancho (2021, Dortmund–Manchester United): 85 millió euró (33,8 milliárd forint);
9. Benjamin Sesko (2025, Leipzig–Manchester United): 76,5 millió euró (30,4 milliárd forint);
10. Kevin De Bruyne (2015, Wolfsburg–Manchester City): 76 millió euró (30,2 milliárd forint);
11. Omar Marmus (2025, Frankfurt–Manchester City): 75 millió euró (29,8 milliárd forint);
12. Szoboszlai Dominik (2023, Leipzig–Liverpool): 70 millió euró (27,8 milliárd forint).
/Folyamatban: Nick Woltemade (2025, Stuttgart–Newcastle), 95 millió euró (37,7 milliárd forint)/
