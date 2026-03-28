Mindenki azt találgatja, mi volt Szoboszlai Dominik szájában a Puskás Arénában - fotó

A Puskás Aréna gyepén fotózták le Szoboszlai Dominikot a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés előtt (18:00, tv: M4 Sport). A csapatkapitány ezúttal is kezdőként szerepel majd Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában, ezért egy órával a találkozó kezdete előtt részt vett az ilyenkor szokásos pályabejáráson.
A pályabejárásról készült fotókat látva mindenki azt találgatja, mi volt Szoboszlai szájában, miközben beszélgetést folytatott a csapattársaival, Kerkez Milossal és Szappanos Péterrel, valamint a nemzeti csapat szakmai stábjában dolgozó Szalai Ádámmal.
Volt, aki szerint ropi, mások viszont inkább arra tippeltek, hogy egy kávékeverő pálcika.
A válogatott csapatkapitánya a pályabejárás alkalmával már pár aláírást is kiosztott azoknak a lelkes szurkolóknak, akik több mint egy órával a kezdés előtt kilátogattak a stadionba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.