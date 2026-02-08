Nem hagyta magára, itt fotózták Tóth Alex álomszép barátnőjét

A Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott az Aston Villával az angol bajnokság 25. fordulójában. A találkozón Tóth Alex a kispadon kapott helyet és ezúttal nem is jutott szóhoz. A magyar válogatott középpályás így is kapott támogatást a lelátóról: barátnője, Mira a helyszínen szurkolta végig a mérkőzést.
Ahogy arra számítani lehetett, Tóth Alex nemcsak a szurkolók részéről élvezi a támogatást, hanem barátnője, Mira is mindenben mellette áll. A gyönyörű magyar lány Instagram-sztorijában – amely 24 órán át elérhető – osztotta meg, hogy a Bournemouth stadionjában tartózkodik, ahol a lelátóról buzdítja párját.
Mira korábban már egy közös fotóval is megörökítette a nagy pillanatot, amikor Tóth Alex Angliába igazolt, egyértelművé téve: a magyar futballista új fejezetét is együtt kezdték meg.
A Bournemouth legközelebb kedden (20:30) lép pályára, amikor az angol bajnokság hétközi fordulójában az Everton otthonába látogat.
