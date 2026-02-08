Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Nem hagyta magára, itt fotózták Tóth Alex álomszép barátnőjét

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 18:45
Nem lépett pályára a magyar játékos a Bournemouth-Aston Villa mérkőzésen. Tóth Alex barátnője azonban a lelátóról szurkolt szerelmének.

A Bournemouth 1-1-es döntetlent játszott az Aston Villával az angol bajnokság 25. fordulójában. A találkozón Tóth Alex a kispadon kapott helyet és ezúttal nem is jutott szóhoz. A magyar válogatott középpályás így is kapott támogatást a lelátóról: barátnője, Mira a helyszínen szurkolta végig a mérkőzést.

Tóth Alex nem játszott a Bournemouth-Aston Villa mérkőzésen
Tóth Alex nem játszott a Bournemouth-Aston Villa mérkőzésen / Fotó: Robin Jones - AFC Bournemouth

Tóth Alex barátnője a helyszínen szurkolt

Ahogy arra számítani lehetett, Tóth Alex nemcsak a szurkolók részéről élvezi a támogatást, hanem barátnője, Mira is mindenben mellette áll. A gyönyörű magyar lány Instagram-sztorijában – amely 24 órán át elérhető – osztotta meg, hogy a Bournemouth stadionjában tartózkodik, ahol a lelátóról buzdítja párját.

Magyar Mira a lelátón Fotó: Instagram

 Mira korábban már egy közös fotóval is megörökítette a nagy pillanatot, amikor Tóth Alex Angliába igazolt, egyértelművé téve: a magyar futballista új fejezetét is együtt kezdték meg.

A Bournemouth legközelebb kedden (20:30) lép pályára, amikor az angol bajnokság hétközi fordulójában az Everton otthonába látogat.

 

