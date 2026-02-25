Tóth Alex romantikus kiruccanásra vitte szerelmét

Hiába a rengeteg edzés és a sűrű meccsprogram, a fiatal magyar válogatott középpályásnak a szerelemre is jut ideje. Tóth Alex gyönyörű párjával, Magyar Mírával kettesben szökött el egy romantikus helyre, ahol csak kettesben voltak.

Tóth Alex januárban igazolt a Bournemouth-hoz / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Tóth Alex és barátnője együtt romantikáztak

Ahogy arról lapunk beszámolt, a magyar játékos szüleivel él Bournemouthban, párja, Míra pedig rendszeresen kiutazik hozzá. Amikor tehetik, együtt töltik az időt – a minap például a tengerparton kapcsolódtak ki. A közös programról fotó készült, amelyet a fiatal lány az Instagram-sztorijában is megosztott.

Tóth Alex és Míra együtt kapcsolódtak ki / Fotó: Instagram

Míra amikor csak teheti, ott van párja mérkőzésein. Legutóbb a Bournemouth-Aston Villa angol bajnokin szurkolt a lelátóról, a pillanatot pedig természetesen meg is örökítette. Ha a hétvégén Angliában tartózkodik, aligha hagyja ki a szombati (13:30, Tv: Spíler 1) Bournemouth-Sunderland bajnoki mérkőzést.