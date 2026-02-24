Buzsik Borka miatt teljesen megváltozott Szoboszlai Dominik, de néha még ez se elég

A magyar Red Bull egy rendhagyó, hosszú és különleges videóinterjút készített Szoboszlai Dominikkal, akit egy budapesti autóúton a humorista Musimbe Dennis kérdezett. A jó hangulató csevegés alatt szó esett többek között a Liverpool magyar válogatott focistájának kislányáról, tetoválásáról, és arról is, hogyan változott meg azóta, hogy megismerkedett a feleségével, Buzsik Borkával.

Amióta megismerkedett Buzsik Borkával, igyekszik jobban kimutatni a szeretetét Szoboszlai Dominik Fotó: Mediaworks

Szoboszlai Dominik kislánya

A 25 éves labdarúgó nagyon élvezi az apaszerepet, és saját bevallása szerint már ez elejétől kislányt szeretett volna. Mint ismert, Szoboszlai Dominik felesége tavaly adott életet a gyermeküknek.

Most ugye még nagyon pici, szóval még neki a játék az az, hogy elég, ha csak foglalkozol vele

– mesélt az együtt töltött időről a Liverpool játékosa, aki ugyan szeretné, hogy kislánya is élsportoló legyen, de semmiféleképpen ne focista.

Most vagyok így vele, lehet azért, mert én tudom, hogy ez mivel jár. Meg tudom azt, hogy min kell átmenni, mennyit kell szenvedni. De én például szeretném, hogy teniszezzen. Aztán úgyis azt fogja csinálni, amihez kedve van.

Rossz példa a tetoválásban

Szoboszlai Dominik tetkója, – amely a liverpooli klublegenda, Steven Gerrard egyik idézete – szintén témaként jött fel a beszélgetés során.

Én ebben rossz példa vagyok, 14 évesen varrattam az első tetkómat. Nem is arra figyeltem, hogy kinek az idézete amúgy, hanem azt, hogy ez így tök rám vall, én vagyok ez az egész

– mondta a Liverpool focistája, aki az alábbi idézetet varratta magára tinédzserként:

A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.

Musimbe Dávid Dennis beszélgetett a budapesti forgalomban Szoboszlai Dominikkal Fotó: Red Bull/Bertalan Ádám

Szoboszlai Dominik posztja

Musimbe Dávid Dennis rákérdezett arra is, hogyan képes Szoboszlai középpályásként a jobbhátvéd poszton is kiemelkedő teljesítményre. Arne Slot vezetőedző ugyanis kényszerből már sokszor a védelemben szerepeltette őt.

A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció, mert jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról. Ha jobbvédőt játszol, akkor jobb oldalról evidens, hogy nem jönnek, mert ott a nézők vannak. Magad előtt van az egész pálya, onnan mindent látsz. És mivel hozzá vagy szokva ahhoz, hogy folyamatosan nézned kell körbe-körbe a középpályán, hogy mi, merre, hány méter, ezért ha kimész a szélére, úgy érzed, ez nyaralás. Van időd, látsz mindent, látsz mindenkit. Ez egy ilyen könnyedség

– fogalmazott Szoboszlai. Hozzátette:

A muszáj az nagy úr, odamehetnék az edzőhöz, hogy nem szeretnék ott játszani, de ez nem kívánságműsor. A Liverpoolban játszol, ha azt mondják, hogy jobbvédőt kell játszanod, akkor jobbvédőt játszol. Az edző is tudja, hogy a középpályán vagyok a legjobb, de ha a csapatnak épp a jobb oldalt van szüksége rám, akkor jobb oldalt fogok játszani, és ott is ugyanúgy a maximumot fogom nyújtani.

Buzsik Borka miatt megváltozott

Szoboszlai Dominik és édesapja, Szoboszlai Zsolt nem annyira szokták kimutatni az érzéseiket, de mindketten tisztában vannak vele, mennyire szereti őket a másik.

Nekem sosem volt rá igényem. És szerintem apa miatt, mert neki sem volt rá soha igénye, ő nem tudja kimutatni, ha szeret valakit. És szerintem én ezt átvettem tőle. Neki nagyon hamar meghaltak a szülei, amikor ő 9 volt, meg 12, és ez így szerintem biztos hatással volt rá. És ezért hatással volt rám is

– mesélte a focista, akinek saját bevallása szerint ezért a párkapcsolataiban is nehéz volt kimutatni a szeretetét.

De mióta megismerkedtem Borkával, azóta én is full máshogy próbálom, meg szerintem csinálom is. Néha még ez se elég, de mondtam, hogy ne azt nézd, hol vagyunk, hanem hogy honnan kezdtük

– mondta Szoboszlai.