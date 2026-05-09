Fantasztikus örömhírt jelentett be a Madách Színház: Gubik Petra és Solti Ádám is érintettek

A Madách Színház 2026 őszén újabb mérföldkőhöz érkezik: szeptemberben bemutatja Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét, az Evitát, amely évtizedek óta a zenés színház egyik legnagyobb hatású, legmeghatározóbb alkotása. Madonna legendás szerepében Gubik Petra is bemutatkozik.

Hármas szereposztásban Gubik Petra, Muri Enikő és Gadó Anita játsza majd Evitát (Fotó: Arpad Kurucz)

Madonna Evitájának legendás szerepében lesz látható Gubik Petra

Az Evita nem csupán egy történelmi alak életútját meséli el — sokkal inkább a rendkívüli nő felemelkedésének és tragikusan rövid útjának drámája. Eva Perón alakja a Madách Színház új értelmezésében erős, ambiciózus, karizmatikus nő, aki képes volt saját korának határait áttörni, és akinek elszántsága milliók életére volt hatással, Gubik Petra nagyon örül, hogy megkapta a főszerepet. Eva Perón azért vált legendává, mert szegénysorból induló, rendkívüli erejű nőként képes volt felemelkedni a hatalom csúcsára, közvetlen kapcsolatot teremteni a tömegekkel, és olyan érzelmi, társadalmi és politikai hatást gyakorolni Argentínára, amely tragikusan fiatalon bekövetkezett halála után is élő mítoszként maradt fenn.

Szirtes Tamás 2026-os rendezése arra vállalkozik, hogy megmutassa a céltudatos Evitát: a nőt, aki hitt abban, hogy a származás nem korlát, hanem kiindulópont; a nőt, aki nem félt nagyot álmodni; a nőt, aki tudta, hogy a hangja többet ér, ha másokért szól. Szirtes Tamás különös érzékenységgel fordul az erős, komplex női karakterek felé, akiknek története egyszerre személyes és társadalmi ívű, Evita alakja ezért különösen közel áll hozzá. A produkció látványvilága, koreográfiája és zenei megszólalása a színház nagyszabású musicaljeinek hagyományát követi, miközben friss, kortárs energiákat is beemel.

A Madách Színház Evita‑bemutatója három karakteres szereposztásban kel életre. Evita alakját Gadó Anita, a Sztárban Sztár győztes Gubik Petra, valamint Muri Enikő formálja meg. Che szerepében Pesák Ádám, Szaszák Zsolt és Tóth Dominik lép színpadra. Juan Perónt Miller Zoltán, Posta Victor, valamint Solti Ádám alakítja. Magaldi szerepében Serbán Attila, Sánta László és Szemenyei János látható. A kidobott szerető karakterét Szőke Laura, Tóth Nikoletta egyetemi hallgató és Zámbó Brigitta keltik életre.