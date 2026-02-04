Wirtz és Szoboszlai viszonya újabb fordulatot vett

Szoboszlai Dominiket és a Liverpool nyári nagy dobását, Florian Wirtzet a szezon rajtja előtt az angol sajtó hatalmas riválisokként harangozta be, akik ádáz csatát vívnak majd a kezdőcsapatba kerülésért. Mindez azonban nem vált valóra: mára mindketten kirobbanthatatlanok Arne Slot 11-éből. Az ősz során ugyanakkor több találgatás is felütötte a fejét, miszerint a két sztár viszonya korántsem felhőtlen, amit jó néhány hűvös jelenet is alátámasztott. Például nem pacsiztak le egymással meccs után, illetve összevesztek ki végezzen el egy szabadrúgást. Az elmúlt hetekben azonban ezek a pletykák egyre inkább kezdenek szertefoszlani, most pedig újabb fordulatra derült fény kettejük kapcsolatában.

Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz is remek formában játszik 2026-ban Fotó: Arne Dedert / Northfoto

Florian Wirtz a BBC-nek adott hosszabb interjújában részletesen beszélt liverpooli kezdetéről, és külön is megnevezett néhány csapattársat, akik segítették a beilleszkedésében. Itt hangzott el Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos neve is – írja a Magyar Nemzet.

Szoboszlai és Wirtz barátok?

A német sztár elárulta, hogy a mindennapokban szívesen kapcsolódik ki padelezéssel, amely a teniszhez hasonló ütős sportág, és rendszerint néhány csapattársa is csatlakozik hozzá. Ezen keresztül szerzett új barátokat.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

– vágta rá gondolkodás nélkül arra a kérdésre, kikkel szokott együtt játszani.

Wirtz beszélt arról is, hogy nehezen nyílik meg, és amikor Liverpoolba igazolt, egyetlen kapaszkodója volt az öltözőn belül: korábbi leverkuseni csapattársa, Jeremie Frimpong. Azóta azonban elmondása szerint Szoboszlai, Kerkez és Ekitiké is jóval közelebb került hozzá.

Mindez talán a pályán is visszaköszön. Az elmúlt hetekben ugyanis látványosan feljavult a teljesítménye: 2026-ban eddig már öt gólt és két gólpasszt jegyzett.