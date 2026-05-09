"Mosolya sokunk számára jelentett örömöt" – Gyászol Nagymányok: halálra gázoltak egy nyolcadikos kisfiút

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 13:41
A tolnai tragédia mindenkit megrázott. Nagymányok gyászba borult.

Halálos kimenetelű baleset történt csütörtök délután Nagymányok térségében. Azóta kiderült: egy mindössze nyolcadik osztályos kisfiú vesztette életét.

Sajnos már a mentők sem tudták megmenteni a nagymányoki kisfiú életét
Buszról leszállva gázolták halálra a nagymányoki gyermeket

A fiú Bonyhád felől Váralja felé közlekedő menetrend szerinti buszról szállt le a Nagymányok külterületén levő megállóban. Úgy tudni, a busz mögött, a jármű takarásából lépett az úttestre, ekkor történt meg a tragédia: egy Váralja irányából érkező autós már nem tudta időben kikerülni és elgázolta a mindössze 15 éves fiatalt, aki a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tanulója volt. Az intézmény a Facebookon, nyilvános posztban búcsúzott tőle.

Kedvessége, jelenléte és mosolya sokunk számára jelentett örömöt; elvesztése felfoghatatlan fájdalom, amely az egész iskolaközösséget megrendítette. Hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára. Diáktársai, tanárai és az iskola minden dolgozója szeretettel és tisztelettel emlékezik rá 

– emlékeztek meg az elhunyt fiatalról.

A bejegyzés alatt többen írták: a fiú épp ballagásra készült volna.

Nyugodjék békében!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
