"Mosolya sokunk számára jelentett örömöt" – Gyászol Nagymányok: halálra gázoltak egy nyolcadikos kisfiút

Halálos kimenetelű baleset történt csütörtök délután Nagymányok térségében. Azóta kiderült: egy mindössze nyolcadik osztályos kisfiú vesztette életét.

Sajnos már a mentők sem tudták megmenteni a nagymányoki kisfiú életét

Buszról leszállva gázolták halálra a nagymányoki gyermeket

A fiú Bonyhád felől Váralja felé közlekedő menetrend szerinti buszról szállt le a Nagymányok külterületén levő megállóban. Úgy tudni, a busz mögött, a jármű takarásából lépett az úttestre, ekkor történt meg a tragédia: egy Váralja irányából érkező autós már nem tudta időben kikerülni és elgázolta a mindössze 15 éves fiatalt, aki a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola tanulója volt. Az intézmény a Facebookon, nyilvános posztban búcsúzott tőle.

Kedvessége, jelenléte és mosolya sokunk számára jelentett örömöt; elvesztése felfoghatatlan fájdalom, amely az egész iskolaközösséget megrendítette. Hiánya pótolhatatlan veszteség mindannyiunk számára. Diáktársai, tanárai és az iskola minden dolgozója szeretettel és tisztelettel emlékezik rá

– emlékeztek meg az elhunyt fiatalról.

A bejegyzés alatt többen írták: a fiú épp ballagásra készült volna.

Nyugodjék békében!