Klopp miatt áll a bál Liverpoolban, hátsó szándékkal tért vissza

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 08:30
Azzal gyanúsították meg, hogy a napokban az Anfieldre visszatérve felkínálta a Liverpoolnak az RB Leipzig erősségét. Jürgen Klopp a Red Bull vezéreként két kapura játszik?
Angol sajtóhírek szerint Jürgen Klopp arra használta fel a Liverpool és a Borussia Dortmund legendás exlabdarúgóinak jótékony célú gálameccsét, hogy az Anfieldre visszatérve beajánlja Yan Diomandét a nyáron távozó Mohamed Szalah utódjául. A korábbi Pool-edző szakvéleményével nincs is semmi gond, sőt: az RB Leipzig 19 éves idén berobbant, de máris legalább 100 millió euróra (39 milliád forint) taksált elefántcsontparti szélsőjére már minden tehetős sztárklub szemet vetett. Csakhogy Klopp tavaly óta a lipcsei klub mögött álló Red Bull konszern futballvállalkozásainak a globális főnöke, így feszültséget szül, ha a saját kincsüket kínálja a volt csapatának.

Jürgen Klopp (balra) hét évig volt Mohamed Szalah edzője a Liverpoolnál, most ő ajánlja az utódát is? / Fotó: Getty Images

A kivételes adottságokkal megáldott Diomandé valóban minden téren alkalmas lehet arra, hogy Szalah utóda legyen – ismerte el a Gulácsi Péter és Orbán Willi német klubjának híreivel foglalkozó RB Live, de a témában írt cikk leszögezi: megalapozatlan, hogy Klopp aktívan felkínálja megvételre a lipcsei szupertehetséget. 

Szükségük sem lehet erre a liverpooli vezetőknek, hiszen bevásároltak már párszor az RB-nél: így került a Poolhoz többek között a ma már ferencvárosi Naby Keita 2018-ban (60 millió euróért), Ibrahima Konaté 2021-ben (40 millió euróért) vagy éppen Szoboszlai Dominik 2023-ban (70 millió euróért). Azzal is tisztában vannak a Red Bull-futballcsaládnál, hogy a sportág legnagyobb reménységei közé sorolt Diomandét legfeljebb jövő nyárig tarthatják meg.

Jürgen Kloppban megrendült a bizalom?

Ugyanakkor hónapok óta pletykálnak arról, hogy a Red Bull konszern ügyvezetője, Oliver Mintzlaff (a lipcsei klub korábbi vezére) kételkedik Klopp lojalitásában.  Az újabb edzői munkavállalásával kapcsolatos híreket egyelőre határozottan tagadta Klopp és Mintzlaff is, de előbbi tavaly januárban kezdett munkájával szemben állítólag egyre nagyobb az elégedetlenség a cégen belül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
