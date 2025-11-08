Még előtte állt az élet, elhunyt kistestvérét gyászolja Gulácsi csapattársa

Szomorú évforduló alkalmából üzent Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársa. A szezon egyik felfedezettje a 18 éves Yan Diomande, az RB Leipzig csatáráról most derült ki, borzalmas tragédiát kellett egy éve átélnie. Az elefántcsontparti játékos elveszítette imádott kishúgát, akinek az évfordulón üzent.
A támadó közösségi oldalán történetben üzent egy évvel azután, hogy át kellett élnie a borzalmas veszteséget.
Röviddel azelőtt, hogy aláírtam volna spanyolországi szerződésemet, elhunyt a kistestvérem. Még mindig sokat gondolok rá, érte is játszom
- írta a szélső, aki egy éve ilyenkor Floridából igazolt Leganésbe, ahol profi lett. Innen vette meg őt a Lipcse idén nyáron.
"Tudod, hogy örökre a szívemben maradsz, és naponta sírok utánad. Nyugodj békében kishúgom, nagyon szeretlek"
- üzente Diomande, aki májusban, első profi gólja után az ég felé mutatott.
Yan Diomande a Bundesligában kettő, a kupában egy gólnál jár. Teljesítményére hazájában is felfigyeltek, a 18 éves játékost már meghívták az elefántcsontparti válogatott keretébe.
