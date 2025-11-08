Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Még előtte állt az élet, elhunyt kistestvérét gyászolja Gulácsi csapattársa

Lipcse
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 09:15
Yan Diomandecsapattárs
Karrierje egyik fő eseménye idején veszítette el testvérét az elefántcsontparti csatár. Gulácsi Péter csapattársa most kishúgának üzent.

Szomorú évforduló alkalmából üzent Gulácsi Péter és Orbán Willi csapattársa. A szezon egyik felfedezettje a 18 éves Yan Diomande, az RB Leipzig csatáráról most derült ki, borzalmas tragédiát kellett egy éve átélnie. Az elefántcsontparti játékos elveszítette imádott kishúgát, akinek az évfordulón üzent.

Yan Diomande Gulácsiék csapatában az év egyik felfedezettje
Yan Diomande Gulácsiék csapatában az év egyik felfedezettje Fotó: Oliver Hardt

A támadó közösségi oldalán történetben üzent egy évvel azután, hogy át kellett élnie a borzalmas veszteséget.

Röviddel azelőtt, hogy aláírtam volna spanyolországi szerződésemet, elhunyt a kistestvérem. Még mindig sokat gondolok rá, érte is játszom 

- írta a szélső, aki egy éve ilyenkor Floridából igazolt Leganésbe, ahol profi lett. Innen vette meg őt a Lipcse idén nyáron.

"Tudod, hogy örökre a szívemben maradsz, és naponta sírok utánad. Nyugodj békében kishúgom, nagyon szeretlek"

- üzente Diomande, aki májusban, első profi gólja után az ég felé mutatott.

Gulácsi csapattársa óriási ígéret

Yan Diomande a Bundesligában kettő, a kupában egy gólnál jár. Teljesítményére hazájában is felfigyeltek, a 18 éves játékost már meghívták az elefántcsontparti válogatott keretébe.

