„100 milliós Playboy” – szexszimbólum lett Szoboszlai Dominik

Schön Szabolcs góljával 1-0-ra nyert a magyar válogatott Szlovénia ellen az idei első meccsén, szombaton a Puskás Arénában. A szlovén sajtó azonban nem a gólszerzővel, hanem inkább Szoboszlai Dominikkal foglalkozott. A nemzeti válogatott csapatkapitányát – akit Marco Rossi a 87. percben lecserélt – playboyként emlegették, és azt is megjegyezték, hogy hosszabb hajával igazi kedvenc a női szurkolók körében.

A szlovén sajtó is felfigyelt Szoboszlai Dominik formájára és növekvő népszerűségére: a Sportklub Slovenia úgy fogalmazott, hogy „Szoboszlai a 100 milliós magyar playboy”, utalva ezzel a Liverpool középpályásának friss, 100 millió eurós piaci értékére. A „playboy” jelzőt a cikk azzal indokolja, hogy latin megjelenése és hosszabb haja miatt a nők körében is rendkívül népszerű, hazájában pedig már-már szexszimbólumként tekintenek rá. A magyar válogatott csapatkapitányát sokan a legendás David Beckhamhez hasonlítják – elsősorban a külseje miatt - írta a Magyar Nemzet.

A párhuzam ugyanakkor szakmai szempontból is egyre inkább helytálló lehetne, hiszen Szoboszlai szabadrúgásai is emlékeztetnek az angol ikon megoldásaira – erre azonban a cikk nem tért ki. A szerzők inkább a játékos sztárstátuszát emelték ki, megjegyezve, hogy a Puskás Aréna környékén rengeteg magyar szurkolón lehetett látni Szoboszlai-mezt.

A szlovén lapok szakmai oldalról is ránéztek Szoboszlai Dominik játékára, és fel is tették a kérdést: tényleg ennyire jó a Liverpool magyar középpályása?

Jaka Bijol válaszolt a kérdésre, aki a Leeds United játékosaként már jól ismeri őt a Premier League-ből.

Nagyon jó játékos, a fizikai adottságai tényleg hihetetlenek. Meg az is, ahogyan eltalálja a labdát…

– mondta róla.

A meccs után a Delo sportlap is külön foglalkozott a témával: szerintük Szoboszlai megmutatta a kivételes technikai tudását, például Sallai Roland helyzeténél adott passzával, ami szinte gólpasszal ért fel. Többször csak szabálytalanul tudták megállítani. Azt is kiemelték, hogy az első félidő után Szoboszlai és Orbán Willi külön összehívta a csapatot egy rövid megbeszélésre – ami jól mutatja, milyen szerepük van a pályán.