Sérülten védett a Fradi kapusa, súlyos árat fizetett

Többhetes kihagyás vár a zöld-fehérek kapusára. Óriási szerencse a Fradi számára, hogy Dibusz Dénes néhány hete felépült az ujjsérüléséből, hiszen helyettese, Gróf Dávid hosszabb ideig nem áll Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére. A 36 éves hálóőr a Kisvárda ellen már nem, de a Braga elleni visszavágón még a kapuban állt, ám az a mérkőzés nem sikerült a legjobban a számára: már a félidő előtt háromszor kellett kiszednie a labdát a hálóból. Azonban most kiderült: nem volt százszázalékos állapotban.

A veterán kapus a Kisvárda elleni döntetlent a Fradi Zóna stúdiójából, bokarögzítővel a lábán követhette, ahol elárulta: a sérülést Portugáliában, Rodrigo Zalazar belépője után szenvedte el. A mérkőzés után készült MRI vizsgálat megerősítette, hogy jobb lábában szalagszakadás történt.

Gróf Dávid, aki Dibusz távollétében remekül helyt állt, hangsúlyozta: mindent megtesz, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessen a pályára, bár 36 évesen már több időt vesz igénybe a felépülés.

Játszhat még a szezonban Gróf Dávid?

A bokaszalag-szakadások gyógyulási ideje a sérülés súlyosságától függően jelentősen változhat. Enyhébb esetekben már 3-4 hét pihenő után elkezdhető a fokozatos terhelés, de a legrosszabb forgatókönyv szerint akár három hónapig letarthat, mire a boka ismét százszázalékos lesz.

A kapusnak természetesen a Kisvárda elleni mérkőzésről is volt néhány gondolata, így értékelte csapata pontvesztését:

Már a szünetben is attól tartottam, hogy ha egy lepattanó labdánál nem vagyunk ott és elveszítjük a párharcokat, akkor bajban lehetünk. A gólt is ilyen szituációból kaptuk. Ha meg is nyerjük az első játékrészt, ott még nincs vége a meccsnek, ugyanúgy koncentrálni kell. Ez hiányzott ma

– fogalmazott.