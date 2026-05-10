Íme Magyarország top 5 legszebb természetvédelmi területe

A Madarak és fák napja minden év május 10-én a természet megóvásának fontosságát és az élővilág szeretetét hirdeti. Ez a jeles nap Chernel István ornitológus kezdeményezésére honosodott meg Magyarországon az 1900-as évek elején.
A madarak és fák napjának alapgondolata a mezőgazdaság szempontjából hasznos szárnyasok és a növényzet védelmére irányuló nemzetközi egyezményekhez kapcsolódik. Apponyi Albert miniszter rendelete tette kötelezővé a megemlékezést az iskolákban, hogy a diákok már korán megtanulják tisztelni a környezetüket. Herman Ottó közreműködése szintén meghatározó volt abban, hogy a mozgalom hivatalos állami támogatást és széles körű társadalmi figyelmet kapjon. A hagyomány szerint ilyenkor országszerte facsemetéket ültetnek a közösségek, és mesterséges odúkkal segítik a madarak fészkelését. Ez az esemény emlékeztet minket arra, hogy az ember és a természet közötti egyensúly fenntartása mindannyiunk felelőssége. A jeles nap alkalmat ad a biodiverzitás megőrzésére és a fenntartható életmód népszerűsítésére a modern világunkban.
Cikkünkben öt hazai természetvédelmi területet mutatunk be, amelyek e kezdeményezésben is az élen járnak.
A budai dolomitrögök egyik legértékesebb tagja olyan jégkorszaki maradványfajoknak ad otthont, mint a magyar gurgolya vagy a pannon gyík. A területen kialakított tanösvény a sziklagyepek és karsztbokorerdők különleges növényvilágán keresztül mutatja be a hegy egyedülálló ökológiai jelentőségét. Ez a védett övezet fontos bástyája a hazai természetvédelemnek, hiszen a főváros zajától karnyújtásnyira őrizte meg az őshonos élővilág zavartalan nyugalmát.
Az Orgoványi rétek mozaikos tájegysége a Kiskunsági Nemzeti Park egyik legváltozatosabb vidéke, ahol a szikes puszták, nedves kaszálók és homokbuckák váltakoznak. A terület egyik legfontosabb értéke az itt fészkelő gazdag madárvilág, amelynek védelme érdekében a mocsarak és rétek nyugalma kiemelt jelentőséggel bír. A vidék sajátos vízrajzi adottságai és a hagyományos állattartáshoz köthető legeltetés együttesen biztosítják e különleges ökoszisztéma fennmaradását.
A Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület a Tisza szabályozása során keletkezett holtágak és a folyót kísérő galériaerdők egyik legszebb példája. Az ártéri erdőkben és a környező mocsaras részeken olyan ritka madárfajok találnak fészkelőhelyet, mint a szürke gém vagy a kiskócsag. A vidék gazdag növényvilága, köztük a matuzsálemi korú tölgyek és a vízi növénytársulások, elengedhetetlenek a folyó menti biodiverzitás megőrzéséhez.
A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet a hegység legérintetlenebb részeit foglalja magában, ahol a mély völgyek és a meredek hegyoldalak változatos mikroklímát teremtenek. A terület legnagyobb botanikai ritkasága a bánáti bazsarózsa, amelynek világállománya jelentős részben ezekben az erdőkben él. A vidék zavartalanságát a sűrű bükkösök és tölgyesek biztosítják, amelyek számos ritka ragadozó madárnak és védett növényfajnak nyújtanak biztonságos menedéket.
A Hévízi-gyógytó Természetvédelmi Terület központjában a világ legnagyobb biológiailag aktív, természetes termáltava áll, amelyet egy kiterjedt véderdő vesz körül. A tó különleges ökoszisztémájának egyik legismertebb eleme a vörös tündérrózsa, amely a meleg vízfelszínen találja meg életfeltételeit. A terület védelme nemcsak a gyógyvíz minőségének megőrzése miatt fontos, hanem a környező mocsaras élőhelyek és a tóban élő egyedi mikroorganizmusok fenntartása érdekében is.
