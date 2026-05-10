Íme Magyarország top 5 legszebb természetvédelmi területe

A Madarak és fák napja minden év május 10-én a természet megóvásának fontosságát és az élővilág szeretetét hirdeti. Ez a jeles nap Chernel István ornitológus kezdeményezésére honosodott meg Magyarországon az 1900-as évek elején.

Hagyomány és eredet: a Madarak és fák napját Chernel István és Herman Ottó közreműködésével, Apponyi Albert rendelete tette kötelezővé.

Aktív védelem: az ünnep célja a biodiverzitás megőrzése faültetéssel, odúk kihelyezésével és a környezettudatos neveléssel.

az ünnep célja a biodiverzitás megőrzése faültetéssel, odúk kihelyezésével és a környezettudatos neveléssel. Kincseink: hazánk olyan egyedülálló területeket óv, mint a bánáti bazsarózsás Kelet-Mecsek vagy a különleges Hévízi-tó.

Hogyan vált a Madarak és fák napja a magyar természetvédelem egyik legfontosabb mérföldkövévé?

A madarak és fák napjának alapgondolata a mezőgazdaság szempontjából hasznos szárnyasok és a növényzet védelmére irányuló nemzetközi egyezményekhez kapcsolódik. Apponyi Albert miniszter rendelete tette kötelezővé a megemlékezést az iskolákban, hogy a diákok már korán megtanulják tisztelni a környezetüket. Herman Ottó közreműködése szintén meghatározó volt abban, hogy a mozgalom hivatalos állami támogatást és széles körű társadalmi figyelmet kapjon. A hagyomány szerint ilyenkor országszerte facsemetéket ültetnek a közösségek, és mesterséges odúkkal segítik a madarak fészkelését. Ez az esemény emlékeztet minket arra, hogy az ember és a természet közötti egyensúly fenntartása mindannyiunk felelőssége. A jeles nap alkalmat ad a biodiverzitás megőrzésére és a fenntartható életmód népszerűsítésére a modern világunkban.

Cikkünkben öt hazai természetvédelmi területet mutatunk be, amelyek e kezdeményezésben is az élen járnak.

Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület

A budai dolomitrögök egyik legértékesebb tagja olyan jégkorszaki maradványfajoknak ad otthont, mint a magyar gurgolya vagy a pannon gyík. A területen kialakított tanösvény a sziklagyepek és karsztbokorerdők különleges növényvilágán keresztül mutatja be a hegy egyedülálló ökológiai jelentőségét. Ez a védett övezet fontos bástyája a hazai természetvédelemnek, hiszen a főváros zajától karnyújtásnyira őrizte meg az őshonos élővilág zavartalan nyugalmát.