„Egész életemben erre készültem" - teljesen meghatódott a Fradi kapusa a nagy meccs előtt

Az FTC öt találkozó után veretlenül, három győzelemmel és két döntetlennel a hatodik helyen áll az Európa-liga tabelláján. Ha a magyar csapat megőrzi a pozícióját, és az első nyolc között végez, akkor egyenes ágon jut a nyolcaddöntőbe. Csütörtökön az a Glasgow Rangers érkezik az Üllői útra, amelynek számos kulcsembere sérült, és csak a 33. helyen áll a táblázaton. Robbie Keane vezetőedző bevallotta, kemény mérkőzésre számít, Gróf Dávid pedig némileg meghatódva nyilatkozott, miután tizenévesen Skóciában futballozott.
Az ujjsérüléssel bajlódó válogatott kapust, Dibusz Dénest minden bizonnyal Gróf Dávid helyettesíti a kapuban. A 36 éves futballista elmondta, minden egyes Európa-liga-mérkőzésen kapott lehetőségnek örül, ezért is dolgozik folyamatosan.
Egész életemben erre készültem. Aki ismer, az tudja, hogy soha nem adom fel. Egy-másfél éve persze távolinak tűnt, hogy a Ferencvárosban fogok védeni ilyen mérkőzéseken. De mindig is hittem a képességeimben, örülök ezeknek a meccseknek, élvezem minden pillanatát, és igyekszem segíteni a csapattársaimnak
- fogalmazott Gróf, aki jól ismeri a skótokat.
"Már 16 évesen Skóciába költöztem, sokat tanultam ott, nagy lépés volt az életemben. Közel áll a szívemhez az ország, sok skót barátom van, akikkel tartom a kapcsolatot, többen közülük a mostani meccsre is jönnek. Ismerjük a skót futballt, fizikálisan erősek, magas tempóval játszanak. Nagyon jó játékosaik vannak, jók a pontrúgásaik, próbálnak majd nyomás alá helyezni minket. Nehéz meccs lesz, de a szakmai stábbal alaposan felkészültünk a találkozóra. Az a célunk, hogy megőrizzük a jó formánkat az Európa Ligában" - magyarázta a 36 éves kapus.
A Fradi-Rangers Európa-liga mérkőzés csütörtökön 18.45 órakor (tv: M4 Sport) kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti.
Meddig jut a Fradi?
