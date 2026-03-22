Robbie Keane nyakonvágta a hazatérő Tóth Alexet

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 13:50
BournemouthRobbie KeaneFradi
A Fradi ír edzője nem hagyta szó nélkül, amit korábbi játékosán észrevett. Tóth Alex öltözéke rögtön szemet szúrt Robbie Keane-nek.

A magyar légiós meleg fogadtatásban részesült a Népligetben. A Bournemouth pénteki mérkőzése miatt Tóth Alex már szombaton hazautazott Magyarországra, mivel természetesen ő is meghívót kapott Marco Rossitól a magyar válogatottba. A januárban Angliába szerződő középpályás megragadta az alkalmat, hogy meglátogassa korábbi klubját, a Ferencvárost is, ahol Robbie Keane azonnal észrevett egy változást a futballistán.

Tóth Alex érkezése óta veretlen a Bournemouth / Fotó: James Gill - Danehouse

Az első üdvözlés rögtön mosolyt csalt mindenkinek az arcára: Tóth azonnal lepacsizott korábbi edzőjével, Robbie Keane-nel, aki kiszúrta a játékoson feltűnő Gucci pulóverét, és nem is hagyta szó nélkül.

Nézzenek oda, lett egy kis pénzed, és máris Guccit veszel? Megváltoztál

– mondta széles mosollyal az arcán az ír tréner, majd baráti gesztusként néhányszor nyakonvágta korábbi játékosát.

A szóban forgó pulcsi egyébként valóban nem olcsó: az olasz luxusmárka darabját nagyjából 450 ezer forintért lehet megszerezni.

@fradimedia Tóth Alex ellátogatott a Népligetbe💚 #fyp #tothalex #fy #football #keane ♬ GOZALO (Super Slowed) - Ariis

A jelenet jól tükrözte, milyen szoros kapcsolat maradt kettejük között. Tóth Alex Keane kezei alatt vált meghatározó játékossá a zöld-fehéreknél, és aligha jutott volna ilyen gyorsan a világ egyik legerősebb bajnokságába az edző bizalma nélkül. Az ír szakember korábban azt is elárulta: örömében elsírta magát, amikor a fiatal futballista az Angliába tartó repülőről üzent neki, és megköszönte a szakembernek, hogy megváltozgatta az életét.

Nemcsak Keane örült a viszontlátásnak: a játékosok is örömmel fogadták a hazatérőt. Johnatan Levi volt az első, aki odasietett hozzá, és tréfásan meg is jegyezte, hogy Alex mintha két hónap alatt magasabbra nőtt volna.

Tóth Alex ajándékot hozott

A válogatott futballista ráadásul nem érkezett üres kézzel: Kubatov Gábor klubelnök, Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök és Hajnal Tamás sportigazgató is egy-egy dedikált Bournemouth-mezt kapott tőle. A klub viszonozta a gesztust: a középpályás egy különleges, március 15-i ünnepre készült Fradi-mezzel térhet vissza Angliába.

 

