„Szeretlek, és nagyon büszke vagyok arra, milyen keményen harcoltál” – meghalt az ismert influenszer férje, összeroppant a fájdalomtól

Habár bátran küzdött, a rák sajnos erősebb volt, így belehalt betegségébe a népszerű influenszer, Grace Nguyen férje, Zach, akinek halála előtti utolsó célja az volt, hogy feleségével együtt kirakjanak egy 18 ezer darabból álló puzzle-t. A férfinál még 2024-ben diagnosztizáltak daganatos kórt. Abban a hónapban, amikor összeházasodtak. Habár a kezelések nem voltak egyszerűek, a kirakós játék segített nekik.

Szeretett férje elvesztette a csatát rákos betegségével szemben Fotó: GoFundMe

Grace azzal vált ismertté az interneten, hogy sorra dokumentálta azt, hogyan rakják ki nagybeteg férjével a puzzle-t, amelyet egy klinikai vizsgálat után vettek meg:

Én eredetileg egy 3 ezer darabosat akartam venni, de Zach azt mondta az unalmas és, hogy ő csakis egy 18 ezer darabosat hajlandó venni nekem. Azt mondta, szeretné, ha sokáig elfoglalt lennék vele. Tudtam, mit akar ezzel: azt, hogy legyen mivel foglalkoznom akkor is, ha ő már nem lesz. Persze reménykedtünk a legjobbakban, de az állapota nagyon súlyossá vált

- részletezte Grace, aki így osztotta meg 43 ezres követőtáborával a gyászhírt:

Nem egy vidám puzzle-poszt következik. A férjem két hete meghalt. Még mindig nem tűnik valósnak az, hogy elment. Nagyon hálás vagyok az együtt töltött időért, de nagyon nehéz feldolgozni, hogy már vége. Szeretlek, Zach, és nagyon büszke vagyok arra, milyen keményen harcoltál

- írta hozzátéve, április 22-én hunyt el, a házasságuk másfél éves évfordulóján.

Boldoggá tette rákos férjét az, hogy a puzzle népszerűvé tette őt

Grace elárulta, Zach biztatta arra, hogy dokumentálja a puzzle kirakását egy Instagram-fiókon. Eleinte csak barátjai követték, de az első videója után sorra jöttek a követői. Egy hónap alatt 20-ról 20 ezerre nőtt a rajongók száma, ami nagyn boldoggá tette a férjét:

Annyi fájdalmon és szenvedésen ment keresztül és jó érzés volt látni, mennyire izgatott volt emiatt. Azt mondogatta, most már tényleg komolyan kell vennem a puzzle-t és sok energiát kell belefektetnem. Miatta akarom folytatni

- idézte a gyászoló feleséget a People.