Tragédia: tinik ütköztek egy autóssal, elhunyt egy 14 éves fiú

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 21:25
A fiatalok elektromos kerékpárral közlekedtek.
Tragédia történt Angliában, miután összeütközött egy autós és egy elektromos kerékpáron utazó tini, akinek volt egy vele majdnem egykorú utasa is. A baleset csütörtökön, március 5-én este fél kilenc körül történt. A Kia Sportage sofőrje nem sérült meg, azonban az e-biciklit vezető 14 éves Finley Dawson életét vesztette. 

Tragédia: a karambol következtében elhunyt a 14 éves fiatal.
Tragédia: a karambol következtében elhunyt a 14 éves fiatal / Fotó: Pexels 

 

Tragédia lett a balesetből Chesterfield-ben

Finley és 15 éves utasa a karambol következtében leestek a kerékpárról. Habár mindkettőjüket kórházba szállították súlyos sérüléseik miatt, a 14 éves fiatal életét vesztette. Társa jelenleg is kezelés alatt áll, állapota stabil - írja a Mirror.

 

