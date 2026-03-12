Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Napról napra egyre nagyobb a különbség a védett ár és a világpiaci ár között

üzemanyag
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 10:12 / FRISSÍTÉS: 2026. március 12. 10:35
magyarországonvédett ár
A globális olajárrobbanás miatt mindennap egyre feljebb csúszik az üzemanyag világpiaci ára. Azonban a védett árnak köszönhetően a magyarok minden benzinkúton jóval olcsóbban tudnak tankolni, mint külföldön. Mutatjuk, hogy alakulnak ma az üzemanyagárak a világban!

Hétfőn éjfélkor lépett életbe az az intézkedés, amely maximalizálta az üzemanyagárakat a magyar benzinkutakon. A védett ár bevezetésének köszöhetően a benzin 595 forintba, míg a gázolajé 615 forintba kerül literenként. A szabályozásra azért volt szükség, mert a kőolaj világpiaci ára jelentős mértékben megnőtt az iráni háború kitörése és a közel-keleti olajválság következtében, amit Magyarországon a Magyar Péter szövetségese, Zelenszkij ukrán elnök által elrendelt olajblokád tovább súlyosbít. Ráadásul lángolnak a finomítók a Közel-Keleten, emiatt a kőolaj ára újra emelkedik, de a védett ár megvédi a magyarokat!

Karnok Csaba
Tankolás
Fotó: Karnok Csaba /  Délmagyarország

Jelenleg ekkora a különbség a piaci ár és a védett ár között:


 		Világpiaci ár 2026.03.12. (Ft) (átlag )Védett ár (Ft)
95-ös benzin

630

595

Dízel

655

615

A védett ár bevezetése mellett a kormány a jövedéki adót is mérsékelte. Ezzel a lépéssel pedig az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentették az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót. Valamint „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” is szól egy rendelet, amely értelmében 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra és ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni. 

Fontos tudni, hogy a védett ár csak is magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztették a mezőgazdaságra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. Azonban a visszaélések elkerülése érdekében szigorú feltételeket és ellenőrzési folyamatot szabtak meg:

 csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba, motorokba, teherautókba (7,5 tonnáig), traktorokba és mezőgazdasági gépekbe lehet védett árú üzemanyagot tankolni, és csak akkor, ha az üzemanyagot közvetlenül a jármű gyári tankjába töltik. Tehát külön edénybe, kannába vagy tartályba piaci áron lehet csak tankolni! Aki pedig jogosulatlanul ad át védett áras üzemanyagot másnak, nemcsak súlyos bírságra számíthat, hanem a járművét is elkobozhatják.

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu