Parádés Fradi-siker, 41 évet vártunk erre a győzelemre!

Robbie Keane vezetőedző egyetlen helyen változatott a Ferencváros kezdőcsapatán a múlt héten játszott razgradi első mérkőzéshez képest, ahol a Ludogorec 2-1-re nyert. A magyar bajnok a razgradi Európa-liga találkozóhoz hasonlóan most is két csatárral állt fel, viszont Yusuf mellett ezúttal Lenny Joseph kapott lehetőséget Franko Kovacevic helyett. A Fradi gyorsan ledolgozta hátrányát, a 14. percben Joseph háttal a kapunak visszagurította a labdát Kanichowskynak, aki 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A 30. percben már továbbjutásra állt a Ferencváros, egy ellentámadás után a csereként beállt Zachariassen 20 méterről a bal alsó sarokba helyezett. Az Fradi-Ludogorec visszavágó első félideje pontosan úgy alakult, ahogy a magyar bajnok tervezte.

Fradi-Ludogorec: a Ferencváros az első félidőben megfordította a párharcot Fotó: AFP

Fradi-Ludogorec: portugál csapat következik

A második játékrészben a Ludogorec rákapcsolt, és az első nyolc percben Gróf kétszer is bravúrral hárított. Ennél nagyobb veszélybe nem került a Ferencváros, amely végül 2-0-ra nyert és 3-2-es összesítéssel bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Magyar csapat legutóbb 41 éve, 1985-ben jutott tovább tavasszal egy nemzetközi kupapárharcból. Az FTC a következő körben a Bragával vagy a Portóval találkozik.