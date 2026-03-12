„Nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni!” – kemény üzenetet kapott Zelenszkij a Kormányinfón

"A kormány elsősorban az energiahelyzettel volt kénytelen foglalkozni. Arról döntöttünk, hogy védett árat vezetünk be az üzemanyagokra" – tájékoztatott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. A benzin 595, a gázolaj esetében a lakosság számára védett ár 615 forint lehet.
A tárcavezető felhívta a figyelmet, a közel-keleti konfliktus miatt a kőolaj és a földgáz nem tud a célhelyre eljutni, ezért kétszeresen káros, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket. Mint mondta, az, hogy a védett üzemanyagár elsősorban a magyarokra vonatkozik, azért van, hogy megelőzzék az üzemanyagturizmust.
Kifejtette, magyar küldöttség ment Ukrajnába, hogy megnézzék a vezeték állapotát. Hozzátette: ez egy lehetőség Zelenszkijnek is, és a Molnak is. Úgy véli, az, hogy Zelenszkij nem akar tudomást venni a küldöttségről, az arra utal, hogy nincs akadálya a szállítás újra indításának.
Ha Zelenszkij elnök feloldja a blokádot, mi is támogatni fogjuk, hogy a többi európai ország hitelt adjon Ukrajnának”
– emelte ki.
A miniszter az Orbán Viktort ért, Ukrajnából indított fenyegetésekre reagálva elmondta, nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni.
Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének”
– tette hozzá.
Ismertetése szerint a magyar vezetés elítéli Ukrajna támadását a Török áramlat gázvezeték ellen orosz területen, ahogy Oroszország agresszióját is. Gulyás Gergely szerint a tanulság ezekből az, hogy meg kell védeni a energiainfrastruktúrát, ezért felszólítják mind a támadó, mind a megtámadott felet, hogy ezt ne veszélyeztessék. Az Adria vezeték ügyében egyelőre vita van a felek között, így azon jelenleg nem tudunk olajat hozni Magyarországra.
