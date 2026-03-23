"Ebből nem lesz bajnoki cím" - korán temetik a Fradit a szurkolók?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 18:30
A bajnokság hajrájához közeledve már mindent pontnak hatalmas súlya van, és ezt a magyar rekordbajnok drukkerei is érzik. Több Fradi-szurkoló már megelőlegezte a Győrnek az aranyérmet.

A Braga elleni El-kiesés után a bajnokságban sem a Fradi elképzelései szerint alakulnak a dolgok. A magyar rekordbajnok vasárnap mindössze 1-1-es döntetlenre volt képes a Kisvárda otthonában, így hárompontos hátrányba került az éllovas Győr mögött az NB I-ben. Igaz, az FTC egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál, de Robbie Keane csapatának innentől nem fér bele sokkal több hiba, ha sorozatban nyolcadszor is bajnok akar lenni.

Pontosztozkodással zárult a Kisvárda-Fradi találkozó
 Döntetlennel zárult a Kisvárda-Fradi találkozó / Fotó: Kisvárda FC / Ombódi Tamás

Pokolian nehéz hajrá vár a Fradira

A helyzetet nehezíti, hogy kemény hajrá vár a zöld-fehérekre: a hátralévő hét meccsen még az élmezőny összes csapatával is találkoznak, köztük a Győrrel is. A két csapat rangadóját április 19-én rendezik, és könnyen lehet, hogy ez a meccs dönt a bajnoki címről.

A szurkolók egy része már most aggódik. A Kisvárda elleni döntetlen után sok kritikus komment jelent meg a klub közösségi oldalán.

"Ötlettelen játék. A bajnokság így nem lesz meg, a Győr sokkal látványosabban játszik" – vélekedett az egyik drukker.

"Az ETO innen fél gőzzel bajnok lesz" – fogalmazott a másik.

"Örülhetünk, hogy nem kaptunk ki, de ezzel elúszott a címvédés" – írta a harmadik.

Ebből nem lesz bajnoki cím és az az igazság, hogy nem is érdemeljük meg

 – jegyezte meg csalódottan egy kommentelő.

Ugyanakkor nem mindenki ennyire borúlátó: többen is úgy látják, hogy még bőven van esély a fordításra.

Most kellene igazán szurkolni. Még nincs vége a bajnokságnak, most jön két hét szünet, ami elég idő lesz a csapatnak, hogy összekapja magát

 – fogalmazott optimistán egy drukker.

"Továbbra sincs veszve semmi" – hangoztatták többen

"Ez a bajnokság még bőven meglehet, legyen egy kis bizalom a csapat és a szakmai stáb felé" – mondta bizakodva több Fradi-szurkoló.

A Fradi legközelebb a dobogóért hatalmas harcot vívó Debrecennel találkozik április 5-én.

A magyar bajnokság állása:

  1. Győri ETO: 53 pont (53:28)
  2. Ferencvárosi TC: 50 pont (50:28)* 
  3. Debreceni VSC: 45 pont (41:32)

* Egy mérkőzéssel kevesebbet játszott

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
