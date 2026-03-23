"Ebből nem lesz bajnoki cím" - korán temetik a Fradit a szurkolók?

A Braga elleni El-kiesés után a bajnokságban sem a Fradi elképzelései szerint alakulnak a dolgok. A magyar rekordbajnok vasárnap mindössze 1-1-es döntetlenre volt képes a Kisvárda otthonában, így hárompontos hátrányba került az éllovas Győr mögött az NB I-ben. Igaz, az FTC egy meccsel kevesebbet játszott riválisánál, de Robbie Keane csapatának innentől nem fér bele sokkal több hiba, ha sorozatban nyolcadszor is bajnok akar lenni.
A helyzetet nehezíti, hogy kemény hajrá vár a zöld-fehérekre: a hátralévő hét meccsen még az élmezőny összes csapatával is találkoznak, köztük a Győrrel is. A két csapat rangadóját április 19-én rendezik, és könnyen lehet, hogy ez a meccs dönt a bajnoki címről.
A szurkolók egy része már most aggódik. A Kisvárda elleni döntetlen után sok kritikus komment jelent meg a klub közösségi oldalán.
"Ötlettelen játék. A bajnokság így nem lesz meg, a Győr sokkal látványosabban játszik" – vélekedett az egyik drukker.
"Az ETO innen fél gőzzel bajnok lesz" – fogalmazott a másik.
"Örülhetünk, hogy nem kaptunk ki, de ezzel elúszott a címvédés" – írta a harmadik.
Ebből nem lesz bajnoki cím és az az igazság, hogy nem is érdemeljük meg
– jegyezte meg csalódottan egy kommentelő.
Ugyanakkor nem mindenki ennyire borúlátó: többen is úgy látják, hogy még bőven van esély a fordításra.
Most kellene igazán szurkolni. Még nincs vége a bajnokságnak, most jön két hét szünet, ami elég idő lesz a csapatnak, hogy összekapja magát
– fogalmazott optimistán egy drukker.
"Továbbra sincs veszve semmi" – hangoztatták többen
"Ez a bajnokság még bőven meglehet, legyen egy kis bizalom a csapat és a szakmai stáb felé" – mondta bizakodva több Fradi-szurkoló.
A Fradi legközelebb a dobogóért hatalmas harcot vívó Debrecennel találkozik április 5-én.
A magyar bajnokság állása:
* Egy mérkőzéssel kevesebbet játszott
