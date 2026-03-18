Robbie Keane arca mindent elárul, súlyos vereség után kiesett a Fradi

Akár egy rémálom, úgy kezdődött a Fradi számára a portugáliai visszavágó az Európa-liga nyolcaddöntőjében. Robbie Keane együttese idehaza gyakorlatilag tökéletes játékkal 2-0-ra verte papíron esélyesebb ellenfelét, idegenben azonban hamar fordult a kocka. A Braga-FTC találkozó szünetében 3-0 volt az állás, ez pedig máris hazai továbbjutást jelentett. A találatokat komoly védelmi hibák, rossz lesreállítások, eladott labdák előzték meg. Ricardo Horta és Florian Grillitsch révén már a 15. percben 2-0 volt az állás, a 34. percben pedig Gabri Martinez is betalált a Bragától.

Ricardo Horta (balra) már a 11. percben betalált a Braga-FTC Európa-liga visszavágón Fotó: AFP

A szünetben sem változott sok minden, Ricardo Horta az 54. percben ismét nem kegyelmezett, ezzel már 4-0, s összesítésben 4-2 volt az állás a Braga javára. Robbie Keane arcán is ott, nem ilyen délutánra számított a Ferencváros vezetőedzője.

Robbie Keane nem örült a látottaknak Fotó: AFP

Braga-FTC: búcsú a nyolcaddöntőben

A folytatásban nem esett több gól, a Braga összesítésben 4-2-vel jutott a nyolc közé. A Ferencváros akárcsak 2023-ban, idén is a nyolcaddöntőig jutott az Európa-ligában.