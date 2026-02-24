Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Mindenki erről beszél, Cristiano Ronaldo üzent Lindsey Vonn-nak

Lindsey Vonn
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 20:25
Cristiano Ronaldotéli olimpia
Az ötszörös aranylabdás klasszis sem maradt csendben a súlyos sérülést szenvedett olimpiai bajnoknő története kapcsán. Cristiano Ronaldo megható sorokat írt Lindsey Vonn legfrissebb közösségi bejegyzése alá.

Az olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző a milánói-cortinai téli olimpia lesiklóversenyén szenvedett súlyos balesetet. Az első orvosi jelentések még „csupán” komplex sípcsonttörésről szóltak, ám később kiderült: a sérülés jóval komolyabb, mint azt kezdetben gondolták, hiszen kis híján amputálni kellett a lábát. Erről maga Lindsey Vonn számolt be egy Instagram-videóban, amelyhez a portugál labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo is együttérző üzenetben szólt hozzá.

Lindsey Vonn megható üzenetet osztott meg a közösségi-oldalán
Lindsey Vonn megható videót osztott meg a közösségi-oldalán / Fotó: Julian Finney

Cristiano Ronaldo is üzent Lindsey Vonn-nak

Vonn mellé állt az egész sportvilág: záporoztak a biztató üzenetek, köztük a portugál ikon, Cristiano Ronaldo is megszólalt. A korábbi Manchester United- és Real Madrid-gólvágó – aki jelenleg is meghatározó szerepet tölt be a szaúdi élvonalban szereplő Al-Nassr csapatában – pontosan tudja, milyen kihívás negyven felett is a csúcsteljesítmény határán versenyezni. Üzenete nemcsak együttérzés volt, hanem egy tapasztalt bajnok elismerése is egy másik klasszis felé.

A bajnokokat nemcsak a győzelmeik határozzák meg, hanem azok a pillanatok is, amikor nem hajlandók feladni. Lindsey Vonn, a hegyek, amelyeket meghódítottál, sosem voltak nagyobbak annál az erőnél, amely benned él. Harcolj tovább! A legendák mindig felemelkednek!

- írta Ronaldo az olimpiai bajnoknő posztja alá.

Lindsey Vonn sérülése

Az olimpiai és világbajnok amerikai alpesi síző, Lindsey Vonn elárulta: pályafutása során még soha nem kellett ilyen súlyos sérüléssel szembenéznie. Mint fogalmazott, ez minden korábbinál szélsőségesebb, fájdalmasabb és embert próbálóbb megpróbáltatás. Beszámolója szerint a lába a bukás után „darabokban volt”, a kórházban pedig vérátömlesztést kapott. Jelenleg mozgásképtelen, kerekesszékbe kényszerült, ugyanakkor már megkezdte a rehabilitációt, és azon dolgozik, hogy mielőbb mankóval közlekedhessen.

Előzetes becslése alapján akár egy évbe is beletelhet, mire a bal lábában eltört csontok teljesen összeforrnak. Az orvosok csak ezt követően vállalhatják el a szakadt keresztszalag műtétjét.

 

