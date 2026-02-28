Kerkez fogta a fejét Szoboszlai gólpassza után

A Nottingham Forest után ismét kiesőjelölttel csapott össze Arne Slot vezetőedző csapata. Kerkez Milos a megszokott módon a védelem balszélén, míg Joe Gomez felépülésének köszönhetően, Szoboszlai Dominik a középpályán kapott helyet a Liverpool-West Ham United Premier League-mérkőzésen. A címvédő rendkívül gyorsan eldöntött minden érdemi kérdést: már a félidőben háromgólos előnyben volt, többek között Szoboszlai gólpasszának köszönhetően.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Liverpool-West Ham Premier League-mérkőzést Fotó: Michael Regan

Liverpool-West Ham: gólgazdag meccsen nyert a címvédő

Már a mérkőzés első perceitől kezdve érezhető volt a két csapat közötti különbség, és az első gólra sem kellett sokáig várni: az 5. percben Gravenberchtől Ekitiéhez került a labda a tizenhatoson belül, a francia játékos pedig kilőtte az alsó sarkot (1-0). A 24. percben szöglethez jutottak a Vörösök: a magyar válogatott csapatkapitány tűpontos beadására Virgil van Dijk érkezett, és fejelt a hálóba (2–0).

A következő percekben a vendégek is próbálkoztak, és Alissonnak többször is közbe kellett avatkoznia, de ennek ellenére a szünet előtt a Liverpool talál újabb gólt: ismételten egy sarokrúgás vezetett a találathoz, amelyet követően Ekitiké passzolt Alexis Mac Allisterhez, aki a múlt heti győztes gólja után ismét beköszönt (3-0).

Kerkezt földre vitték

A félidő előtt néhány perccel egy kemény párharc után a magyar játékos került szerencsétlenül a földre, és lefejelte gyepszőnyeget. Fájdalmában az arcát fogta, de egy rövid ápolást követően folytatni tudta a játékot, és a szünetben sem volt szükség cserére.

A Liverpool azonban nem tudta kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést: a 49. percben Tomas Soucek szépített, ám a 70. percben Cody Gakpo megpattanó lövésének köszönhetően ismét háromra módosult a különbség. A West Ham nem adta fel, a 75. percben Castellanos révén egy szöget után 4-2-re módosult az eredmény, de egy öngól miatt 5-2-es végeredmény született. Győzelmével a Liverpool az ötödik helyre lépett előre, ugyanakkor még több élcsapat mérkőzése is hátra van a fordulóból.