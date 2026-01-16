Arne Slot megmenekült, ezután aligha menesztik Liverpoolból

A szezon első felének kihívásai után a Liverpoolnál kezd megtérülni a nyári 450 millió fontos befektetés, amit az új játékosokra költöttek. A teljesítmény nem tökéletes, de Arne Slot újjáalakított csapata már 11 mérkőzés óta veretlen. Az új szerzemények közül Alexander Isak lábtörés miatt nem játszik, eközben a többiek egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a kezdőcsapatban.

Arne Slot sokat köszönhet az új támadóduónak / Fotó: Molly Darlington

Az új támadóduó pedig kifejezetten remekel. Slot kapcsán november óta arról lehetett olvasni, hogy meneszthetik, de a Liverpool Echo szerint az új csatárpárosa mentheti meg őt.

A 195 millió fontért megszerzett Ekitiké, Wirtz kettős egyre inkább olyan hatékonysággal teljesít, amire régóta vártak.

Ekitiké az első 12 mérkőzésén hat gólt szerzett, de aztán a következő nyolc mérkőzésen nem talált be, majd az elmúlt hat hétben új szintre lépett. Két-két gólt szerzett a Leeds United és a Brighton & Hove Albion ellen, valamint gólt lőtt a Tottenham és a Barnsley ellen. A Liverpool tétmeccsein 15 gólt termelt. Ehhez Florian Wirtz egyre jobb teljesítménye is hozzájárul. A 116 millió fontért igazolt játékos gyengén kezdte az angol karrierjét, hiszen első Premier League-gólját és gólpasszát csak karácsony előtt és után szerezte, a Tottenham és a Wolves ellen. De a német játékos azóta beindult, hat mérkőzésen öt gólpasszt adott, és immár ő a Liverpool legjobb előkészítője.

Arne Slot 195 millió fontot költött Ekitikére és Wirtzre

A 195 millió fontért igazolt páros élvezi a közös játékot, és erre a közösségi médiában is rendre utalnak. Mindketten feltöltöttek olyan képeket az Instagramra, amelyeken egymás góljait ünneplik, miközben megjelölik csapattársukat és kézfogós emojit posztolnak.

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti beilleszkedési időszak után Ekitike és Wirtz hatékonyan játszanak együtt. Ennek pedig leginkább Arne Slot örül, hiszen az állása múlhat azon, hogy a szezon második felében miként teljesít a Liverpool. Talán az Ekitiké, Wirtz kettősnek köszönhetően maradhat a csapat mellett...