Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Gusztáv névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Arne Slot megmenekült, ezután aligha menesztik Liverpoolból

arne slot
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 07:45
liverpoolalexander isakwirtz
Sorrendben tizenegy tétmérkőzés óta veretlen a Liverpool. Arne Slot együttese mintha kezdene magára találni, és ez megmentheti az edzőt a menesztéstől.
HWK
A szerző cikkei

A szezon első felének kihívásai után a Liverpoolnál kezd megtérülni a nyári 450 millió fontos befektetés, amit az új játékosokra költöttek. A teljesítmény nem tökéletes, de Arne Slot újjáalakított csapata már 11 mérkőzés óta veretlen. Az új szerzemények közül Alexander Isak lábtörés miatt nem játszik, eközben a többiek egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a kezdőcsapatban.

Arne Slot
Arne Slot sokat köszönhet az új támadóduónak / Fotó: Molly Darlington

Az új támadóduó pedig kifejezetten remekel. Slot kapcsán november óta arról lehetett olvasni, hogy meneszthetik, de a Liverpool Echo szerint az új csatárpárosa mentheti meg őt. 

A 195 millió fontért megszerzett Ekitiké, Wirtz kettős egyre inkább olyan hatékonysággal teljesít, amire régóta vártak.

Ekitiké az első 12 mérkőzésén hat gólt szerzett, de aztán a következő nyolc mérkőzésen nem talált be, majd az elmúlt hat hétben új szintre lépett. Két-két gólt szerzett a Leeds United és a Brighton & Hove Albion ellen, valamint gólt lőtt a Tottenham és a Barnsley ellen. A Liverpool tétmeccsein 15 gólt termelt. Ehhez Florian Wirtz egyre jobb teljesítménye is hozzájárul. A 116 millió fontért igazolt játékos gyengén kezdte az angol karrierjét, hiszen első Premier League-gólját és gólpasszát csak karácsony előtt és után szerezte, a Tottenham és a Wolves ellen. De a német játékos azóta beindult, hat mérkőzésen öt gólpasszt adott, és immár ő a Liverpool legjobb előkészítője. 

Arne Slot 195 millió fontot költött Ekitikére és Wirtzre

A 195 millió fontért igazolt páros élvezi a közös játékot, és erre a közösségi médiában is rendre utalnak. Mindketten feltöltöttek olyan képeket az Instagramra, amelyeken egymás góljait ünneplik, miközben megjelölik csapattársukat és kézfogós emojit posztolnak.

Ez azt jelenti, hogy a kezdeti beilleszkedési időszak után Ekitike és Wirtz hatékonyan játszanak együtt. Ennek pedig leginkább Arne Slot örül, hiszen az állása múlhat azon, hogy a szezon második felében miként teljesít a Liverpool. Talán az Ekitiké, Wirtz kettősnek köszönhetően maradhat a csapat mellett...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu