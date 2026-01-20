Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-6°C Székesfehérvár

Fábián, Sebestyén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A magyar legendának megvan a véleménye Tóth Alexről

Tóth Alex
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 17:20
BournemouthVincze István
Alázatos és kiemelkedő teljesítményre képes. Vincze István pozitív véleménnyel van Tóth Alexről, aki a Fraditól az angol Bournemouth-hoz igazolt.
B.
A szerző cikkei

Rengetegen, köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak a hivatalos bejelentésre, miszerint Tóth Alex a Ferencvárostól a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz igazolt. A 20 éves válogatott középpályást több topbajnokságban szereplő klub is figyelte, és végül az angolok szerezték meg. A korábbi labdarúgó, Vincze István szerint örömteli, hogy egy újabb magyar játékos mutathatja meg tudását a világ legerősebb bajnokságában.

Tóth Alex a Fraditól az angol Bournemouth-hoz igazolt
Vincze István pozitív véleménnyel van Tóth Alexről, aki a Fraditól az angol Bournemouth-hoz igazolt Fotó: Bournemouth / Facebook

Tóth Alex Bournemouth-ba igazolása megfelelő lépcsőfok

Azzal az alázattal, ami őt jellemzi, messzire juthat, megérdemli a mostani szerződést is, sokat dolgozott érte, a Ferencvárosnál is kiemelkedően teljesített

– nyilatkozta Vincze István a kemma.hu megkeresésére. 

A korábbi 44-szeres válogatott csatár hozzátette: Tóth Alex minden bizonnyal megkapja a kellő játéklehetőséget a Bournemouth-ban, ezért is megfelelő lépcsőfok ez a pályafutásában.

Kerkez Milos példája is mutatja, hogy tovább is léphet idővel, a Bournemouth-ból többen is igazoltak más nagycsapathoz. Ehhez persze tartósan jó teljesítmény és alázat kell, de ezek megvannak Alexben

– fogalmazott Vincze, aki szerint az első fél idény nem lesz könnyű Tóth Alex számára. Úgy véli, a 20 éves válogatott középpályásnak minimum két szezont el kellene töltenie Bournemouth-ban.

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu