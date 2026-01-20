A magyar legendának megvan a véleménye Tóth Alexről

Rengetegen, köztük Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is reagáltak a hivatalos bejelentésre, miszerint Tóth Alex a Ferencvárostól a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz igazolt. A 20 éves válogatott középpályást több topbajnokságban szereplő klub is figyelte, és végül az angolok szerezték meg. A korábbi labdarúgó, Vincze István szerint örömteli, hogy egy újabb magyar játékos mutathatja meg tudását a világ legerősebb bajnokságában.

Vincze István pozitív véleménnyel van Tóth Alexről, aki a Fraditól az angol Bournemouth-hoz igazolt Fotó: Bournemouth / Facebook

Tóth Alex Bournemouth-ba igazolása megfelelő lépcsőfok

Azzal az alázattal, ami őt jellemzi, messzire juthat, megérdemli a mostani szerződést is, sokat dolgozott érte, a Ferencvárosnál is kiemelkedően teljesített

– nyilatkozta Vincze István a kemma.hu megkeresésére.

A korábbi 44-szeres válogatott csatár hozzátette: Tóth Alex minden bizonnyal megkapja a kellő játéklehetőséget a Bournemouth-ban, ezért is megfelelő lépcsőfok ez a pályafutásában.

Kerkez Milos példája is mutatja, hogy tovább is léphet idővel, a Bournemouth-ból többen is igazoltak más nagycsapathoz. Ehhez persze tartósan jó teljesítmény és alázat kell, de ezek megvannak Alexben

– fogalmazott Vincze, aki szerint az első fél idény nem lesz könnyű Tóth Alex számára. Úgy véli, a 20 éves válogatott középpályásnak minimum két szezont el kellene töltenie Bournemouth-ban.