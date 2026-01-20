Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Tóth Alex átigazolását

Kedden délelőtt hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett. A friss átigazolás hírére sorra érkeznek a gratulációk a futballvilág ismert szereplőitől, ezekhez pedig csatlakozott két válogatottbeli csapattársa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.
A Liverpool-sztárja, Szoboszlai Dominik az Instagram-sztorijában reagált Tóth Alex friss átigazolására. A bejegyzéshez egyetlen szót fűzött, amely azonban mindent elmondott: „Welcome” – azaz „Üdv” –, ezzel is gratulálva honfitársa új állomáshelyéhez.
A Vörösök másik magyarja, Kerkez Milos számára ismerős közegbe igazolt Tóth Alex, hiszen a magyar válogatott balhátvéd korábban az AFC Bournemouth színeiben csillogtatta meg a tehetségét. Kerkez is az Instagram-oldalán üzent válogatottbeli csapattársának, biztató szavakkal köszöntve őt új klubjánál.
Élvezni fogod ott, üdv!
Január 24-én, szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a címvédő Liverpool látogat Bournemouth-hoz. Bár nehéz elképzelni, hogy Tóth Alex rögtön a kezdőcsapatban kapjon helyet – hiszen ekkorra csupán néhány angliai edzés lesz a háta mögött –, a kispadon biztosan számítanak rá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja ellen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.