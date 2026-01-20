Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül Tóth Alex átigazolását

Kedden délelőtt hivatalossá vált, hogy Tóth Alex az AFC Bournemouth játékosa lett. A friss átigazolás hírére sorra érkeznek a gratulációk a futballvilág ismert szereplőitől, ezekhez pedig csatlakozott két válogatottbeli csapattársa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is.

Tóth Alex révén újabb magyar válogatott futballista szerepelhet a Premier League-ben Fotó: Csudai Sándor

Szoboszlai és Kerkez is gratulált Tóth Alexnek

A Liverpool-sztárja, Szoboszlai Dominik az Instagram-sztorijában reagált Tóth Alex friss átigazolására. A bejegyzéshez egyetlen szót fűzött, amely azonban mindent elmondott: „Welcome” – azaz „Üdv” –, ezzel is gratulálva honfitársa új állomáshelyéhez.

A Vörösök másik magyarja, Kerkez Milos számára ismerős közegbe igazolt Tóth Alex, hiszen a magyar válogatott balhátvéd korábban az AFC Bournemouth színeiben csillogtatta meg a tehetségét. Kerkez is az Instagram-oldalán üzent válogatottbeli csapattársának, biztató szavakkal köszöntve őt új klubjánál.

Élvezni fogod ott, üdv!

Tóth Alex a Liverpool ellen mutatkozhat be

Január 24-én, szombaton (18.30, tv: Spíler 1) a címvédő Liverpool látogat Bournemouth-hoz. Bár nehéz elképzelni, hogy Tóth Alex rögtön a kezdőcsapatban kapjon helyet – hiszen ekkorra csupán néhány angliai edzés lesz a háta mögött –, a kispadon biztosan számítanak rá Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja ellen.