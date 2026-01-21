„Túl nagy ugrás neki a Premier League” - félti Tóth Alexet a magyar edző

Tóth Alex az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A játékos öt és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal, amely sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizet az FTC-nek. Ez pedig átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek. Az egykoron sikeredző, az MTK-val pályaedzőként bajnoki címet szerzett Kiss Lászlót kérdeztük az átigazolásról. A 76 éves szakember, még mindig tele van szenvedéllyel, elképzelésekkel, ezer fokon izzik, ha futballról van szó, s most rögvest kijelentette, örül a szerződésnek, bár nem is "Kisslaci" lenne, ha nem fűzte volna hozzá, hogy vannak fenntartásai.

Tóth Alex a Bournemouth-hoz került / Fotó: Czinege Melinda

Véleményem szerint a magyar bajnokság után túl nagy ugrás Tóthnak az angol élvonal. Bár tévednék... Én a helyében közbeiktattam volna egy holland, belga, vagy francia csapatot, ahol kellőképpen fel tudott volna készülni a Premier League-re

- mondta Kiss.

Tóth Alexet nehéz lesz pótolni a Fradinál

Kiss aztán azzal folytatta, hogy kutya nehéz lesz Tóthnak bekerülni az új csapatába, mert véleménye szerint a mezőnyben éppen a Bournemouth játssza az egyik legstílusosabb focit.

"Remélem azért, hogy az esetleges kezdeti kudarcok, mellőzések nem veszik el Tóth kedvét. Erősnek kell maradnia, mert a tudása adott. Aztán, hogy a Fradi kivel tudja majd pótolni, az már Robbie Keane edzőn, no meg a csapat vezérkarán múlik. Úgy vélem, ez olyan tranzakció, amelyen mindenki nyerhet. Bár azt is tudom, hogy a magyar futballban meglehetősen ritka az ilyesmi" - zárta Kiss.