Nagy a baj, követelést nyújtottak be Varga Barnabás miatt

Varga Barnabás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 09:30
PanathinaikoszAEK Athén
A bajnoki tabellán lecsúsztak az első helyről, a Görög Kupából pedig kiestek. A nagy baj közepette Varga Barnabást már a kezdőcsapatba követelik az AEK Athén-Panathinaikosz meccs előtt.
Varga Barnabás érkezése előtt zsinórban tíz meccset nyertek az athéniak, azóta viszont az Arisz elleni döntetlennel az első helyről a harmadikra estek vissza a bajnokságban, majd az OFI Kréta ellen kiestek a Görög Kupából. A bajban Marko Nikolics vezetőedző nem rejtette véka alá az elégedetlenségét, miközben a szurkolók a vasárnapi AEK Athén-Panathinaikosz rangadó (20:00) előtt már a kezdőcsapatba követelik a 31 éves magyar csatárt.

AEK Athén-Panathinaikosz: Varga Barnabás
Varga Barnabást már a kezdőcsapatba követelik az AEK Athén-Panathinaikosz meccsre / Fotó: AEK Athén / Facebook

A Ferencvárostól távozó Varga csereként mutatkozott be az AEK Athén színeiben még az Arisz otthonában, majd az OFI Kréta ellen is csak a kispadról szállt be. A csapatnak egyik mérkőzést sem sikerült megnyernie. Marko Nikolics a bajnoki döntetlen után még úgy fogalmazott, egyáltalán nincs megelégedve a játékosai teljesítményével, a kupabúcsú után viszont már magára is vállalt a felelősségből.

Nagyon nehéz elfogadnunk ezt az eredményt. Ez az én felelősségem. Elbuktuk az egyik alapvető célunkat

– idézi a Metropol Marko Nikolics szavait. A szakember hozzátette, mintha több játékosa még fejben a téli szünetét töltené.

AEK Athén-Panathinaikosz: Varga Barnabást kezdőcsapatba követelik

A szerb vezetőedző kiemelte, a Panathinaikosz elleni bajnokira vissza kell térniük a szünet előtti játékukhoz. A szurkolóknak pedig az a követelésük támadt, hogy Varga Barnabást a kezdőcsapatba kellene nevezni. Szerintük a Görög Kupával egy olyan sorozatot buktak el, amelyet megnyerhetett volna a csapat. Ezt pedig egyértelműen Marko Nikolics nyakába varrják, aki azt a Luka Jovicsot külde a pályára az első perctől kezdve, aki az Arisz ellen a 90. percben, nyilvánvalóan fáradtság miatt ordító helyzetet hibázott 1-1-es állásnál. A athéni szimpatizánsok szerint már az OFI Kréta elleni mérkőzésen is a 31 éves magyar válogatott csatárnak kellett volna kezdenie, aki csereként nagyon jól szállt be a meccsbe.

 

